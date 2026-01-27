「クロスボールを防げず…」失点関与の田中碧、現地評価は厳しめ「リーズが必要としていた落ち着きを与えられなかった」
現地１月26日、田中碧が所属するリーズはプレミアリーグ第23節でエバートンと敵地で対戦。１−１のドローに終わった。
この試合で田中は１点リードで迎えた66分から途中出場。76分には自陣左サイドで抜け出した相手に対応したがクロスを防げず、そこから同点弾が生まれてしまった。
リーズの地元メディア『YORKSHIRE EVENING POST』は、採点記事で日本代表MFを「４点」とし、以下のように寸評を添えた。
「リーズが必要としていた落ち着きを与えられなかった。クロスボールを防げず、ボールの扱いも彼の基準には達していなかった」
失点関与などもあり、厳しい評価となった。
チームは次節、31日に名門アーセナルとホームで相まみえる。今季の田中は、リバプールやチェルシーを相手に得点を挙げるなど強豪との対戦では結果を出しているだけに、奮起に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】途中出場の田中。サイドでクロスを許して失点に関与
