£²¤Ä¤ÎµÏ¿¤¬²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÊø¤ì¤ë¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥Þ¥óU¤ËÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î²×Î©¤Á¤ÏÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¡¢¼êÄË¤¤ÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡£±·î25Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¡£¼ó°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î¥ß¥¹¤«¤é¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òµö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥ë¥°¤Ë¥ß¥É¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢µÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é£²¡Ý£²¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»£³Ê¬Á°¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢£²¡Ý£³¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¨¡¨¡¡££³»î¹çÏ¢Â³¤Ç¾¡Íø¤Î¤Ê¤¤¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï»î¹ç¤Î£µÆüÁ°¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇCL¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤ò¾Ã²½¡£°ÜÆ°¤ò´Þ¤áÃæ£´Æü¤Ç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÄ©¤ó¤À¡£FAÇÕ¡¢¥ê¡¼¥°ÇÕ¤Ç¤â¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢FAÇÕ¡¢¥ê¡¼¥°ÇÕ¤â¤¹¤Ç¤ËÇÔÂà¡£Á°Àá¤«¤éº£Àá¤Þ¤Ç´Ý£·Æü´Ö¤ò½àÈ÷¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£»î¹ç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢´ÆÆÄ¸òÂå¤Î¥Ö¡¼¥¹¥È¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤âÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î½ÐÂ¤ÎÁá¤µ¡¢ÁÇÁá¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÏÎÏÉé¤±¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡µÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢£±¡Ý£²¤ÈÁê¼ê¥ê¡¼¥É¤Î¾õ¶·¤Ç¡Ö°ÛÎã¤Î£´ËçÂØ¤¨¡×¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£58Ê¬¤Ë¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥è¥±¥ì¥¹¡¢¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¡¢¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤òÆ±»þÅêÆþ¤·¡¢»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¸Ç¤¤¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶ìÀï¡£¤³¤Î¸òÂåºö¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò´°Á´¤Ë°®¤êÊÖ¤¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯¤¬ºÇ¸å¡£¤·¤«¤âº£µ¨¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¸ø¼°Àï24»î¹ç¤ÇÁ´¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²¤Ä¤ÎµÏ¿¤¬¡¢²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÊø¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î30Ê¬¤Ï»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ß¥¹¤ÇÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡ÈËâË¡¤Î½Ö´Ö¡É¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Æ¤âÄË¤¤ÇÔÀï¤À¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤¾æ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢Á°Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÎ×¤ó¤À¡£Áê¼ê¥Ü¡¼¥ë»þ¤Ï¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤Ç£´¡Ý£´¡Ý£²¤Î¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºî¤ê¡¢¤Þ¤º°ú¤¤¤Æ¹½¤¨¤¿¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï°ú¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆºÇÁ°Àþ¤«¤é¼¹Ù¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤²ó¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¿Ø·ÁÁ´ÂÎ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÊÝ¤Á¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¹¶·â¤ò¤Þ¤ºÀ£ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¿·ÂÎÀ©¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ²¬ºê¿µ»Ê¤¬ºßÀÒ¤·¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¼ê¤Î¸ÄÀ¤ä¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É°ã¤¦¡£¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¤â£´¡Ý£´¡Ý£²¤Ç¿Ø·Á¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¡¢Áê¼ê¤¬¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¥×¥ì¥¹¤òÈ¯Æ°¡£¥µ¥¤¥É¤ËÍ¶Æ³¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò´¢¤ê¼è¤ê¡¢ÁÇÁá¤¯¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¡Ö´ñÀ×¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡×¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î»Ñ¤¬¡¢º£¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢CF¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Á°Àþ¤òÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤²ó¤ê¡¢Áê¼ê¥Ü¡¼¥ë»þ¤Ï¥×¥ì¥¹¡¢¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÁê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ø¤È±Ô¤¯È´¤±½Ð¤¹¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤â¡¢¥à¥Ù¥¦¥â¤¬¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ò°Ï¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤ò¸ÂÄê¤·¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¤¡¢¼«¤é¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Ï¤³¤ì¤Ç£²Ï¢¾¡¡£¤·¤«¤â¥·¥Æ¥£¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¶¯¹ë¤ò·âÇË¤·¤Æ¤ÎÏ¢¾¡¤À¡£±Ñ»æ¡Ø¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡Ù¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¤ÏÂ¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤òÎ¨¤¤¤ë¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¥¿¥ó¥«¡¼¤¬¿ÊÏ©¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Êº¤Æñ¤òÈ¼¤¦¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤½¤ì¤ò°ìµ¤¤ËÆ°¤«¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±·î25Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¡£¼ó°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î¥ß¥¹¤«¤é¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òµö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥ë¥°¤Ë¥ß¥É¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢µÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é£²¡Ý£²¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï»î¹ç¤Î£µÆüÁ°¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇCL¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤ò¾Ã²½¡£°ÜÆ°¤ò´Þ¤áÃæ£´Æü¤Ç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÄ©¤ó¤À¡£FAÇÕ¡¢¥ê¡¼¥°ÇÕ¤Ç¤â¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢FAÇÕ¡¢¥ê¡¼¥°ÇÕ¤â¤¹¤Ç¤ËÇÔÂà¡£Á°Àá¤«¤éº£Àá¤Þ¤Ç´Ý£·Æü´Ö¤ò½àÈ÷¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£»î¹ç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢´ÆÆÄ¸òÂå¤Î¥Ö¡¼¥¹¥È¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤âÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î½ÐÂ¤ÎÁá¤µ¡¢ÁÇÁá¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÏÎÏÉé¤±¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡µÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢£±¡Ý£²¤ÈÁê¼ê¥ê¡¼¥É¤Î¾õ¶·¤Ç¡Ö°ÛÎã¤Î£´ËçÂØ¤¨¡×¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£58Ê¬¤Ë¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥è¥±¥ì¥¹¡¢¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¡¢¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤òÆ±»þÅêÆþ¤·¡¢»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¸Ç¤¤¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶ìÀï¡£¤³¤Î¸òÂåºö¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò´°Á´¤Ë°®¤êÊÖ¤¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯¤¬ºÇ¸å¡£¤·¤«¤âº£µ¨¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¸ø¼°Àï24»î¹ç¤ÇÁ´¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²¤Ä¤ÎµÏ¿¤¬¡¢²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÊø¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î30Ê¬¤Ï»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ß¥¹¤ÇÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡ÈËâË¡¤Î½Ö´Ö¡É¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Æ¤âÄË¤¤ÇÔÀï¤À¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤¾æ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢Á°Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÎ×¤ó¤À¡£Áê¼ê¥Ü¡¼¥ë»þ¤Ï¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤Ç£´¡Ý£´¡Ý£²¤Î¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºî¤ê¡¢¤Þ¤º°ú¤¤¤Æ¹½¤¨¤¿¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï°ú¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆºÇÁ°Àþ¤«¤é¼¹Ù¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤²ó¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¿Ø·ÁÁ´ÂÎ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÊÝ¤Á¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¹¶·â¤ò¤Þ¤ºÀ£ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¿·ÂÎÀ©¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ²¬ºê¿µ»Ê¤¬ºßÀÒ¤·¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¼ê¤Î¸ÄÀ¤ä¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É°ã¤¦¡£¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¤â£´¡Ý£´¡Ý£²¤Ç¿Ø·Á¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¡¢Áê¼ê¤¬¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¥×¥ì¥¹¤òÈ¯Æ°¡£¥µ¥¤¥É¤ËÍ¶Æ³¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò´¢¤ê¼è¤ê¡¢ÁÇÁá¤¯¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¡Ö´ñÀ×¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡×¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î»Ñ¤¬¡¢º£¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢CF¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Á°Àþ¤òÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤²ó¤ê¡¢Áê¼ê¥Ü¡¼¥ë»þ¤Ï¥×¥ì¥¹¡¢¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÁê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ø¤È±Ô¤¯È´¤±½Ð¤¹¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤â¡¢¥à¥Ù¥¦¥â¤¬¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ò°Ï¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤ò¸ÂÄê¤·¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¤¡¢¼«¤é¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Ï¤³¤ì¤Ç£²Ï¢¾¡¡£¤·¤«¤â¥·¥Æ¥£¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¶¯¹ë¤ò·âÇË¤·¤Æ¤ÎÏ¢¾¡¤À¡£±Ñ»æ¡Ø¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡Ù¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¤ÏÂ¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤òÎ¨¤¤¤ë¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¥¿¥ó¥«¡¼¤¬¿ÊÏ©¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Êº¤Æñ¤òÈ¼¤¦¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤½¤ì¤ò°ìµ¤¤ËÆ°¤«¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£