近藤千尋＆ジャンポケ太田、子どもたちと横浜満喫プライベートショット公開「太田家の休日楽しそう」
モデルの近藤千尋さんは1月25日、自身のInstagramを更新。家族と出掛けた際のショットを披露しました。
【写真】近藤千尋の家族ショット
ファンからは、「かわいいです 投稿ありがとうございます」「最高の横浜満喫dayですね」「最高」「なかよし夫婦だいすき」「大好きな家族」「横浜満喫」「太田家の休日楽しそう」「癒されました」「最後の写真のひーぼおくんの顔が最高です」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】近藤千尋の家族ショット
「最後の写真のひーぼおくんの顔が最高です」近藤さんは「今日は朝から夜まで横浜で遊びました」と報告し、12枚の写真を投稿。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんと娘たちと横浜を満喫した様子を披露しています。長女が妹たちの世話を焼くシーンや、太田さんが娘を抱っこする姿など、心温まる家族ショットが満載です。横浜アンパンマンこどもミュージアム、よこはまコスモワールド、夜の中華街などを家族で駆け巡った様子が伝わってきます。
「今日もたくさん遊びました」24日には「今日もたくさん遊びました」「お姉ちゃんたちと一緒に一丁前に遊んでるこっちゃん」と、娘たちが遊ぶかわいらしい様子を公開していた近藤さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)