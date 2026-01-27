絶景が楽しめる「埼玉県の道の駅」ランキング！ 2位「大滝温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
埼玉県の道の駅は、秩父の山々が織りなす渓谷美や自然豊かな風景が楽しめる絶景スポットとして人気を集めています。観光やドライブの途中に立ち寄り、その土地ならではの風景を堪能できるのも魅力です。
All About ニュース編集部では、全国10〜60代の男女205人を対象に「絶景が楽しめると思う埼玉県の道の駅」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
※本調査は全国205人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「清流と山の美しい景色を見れるから」（40代女性／神奈川県）、「源泉かけ流しの温泉施設『遊湯館』があり、渓谷の景色を眺めながら、日頃の疲れを癒すことができます」（30代男性／神奈川県）、「秩父の山々に囲まれ、渓谷美と温泉が同時に味わえる贅沢なロケーションだから」（30代女性／大阪府）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「横瀬川の清流に囲まれ、山の緑・果樹園・四季の花が広がっていて景観が良いと思ったからです」（20代女性／広島県）、「武甲山を望む渓谷の絶景をみることができるので」（50代男性／広島県）、「冬の時期には氷柱が見られるから」（20代女性／福岡県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
