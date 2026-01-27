¸Å¹ë¤¬¤Ä¤¤¤ËÆ°¤¤¤¿¡¡¥É·³¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬2Ç¯31²¯±ß¤Ç¡È¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¡É¤È¹ç°Õ¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÀïÎÏ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Ù¡¼¥À¡¼¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿(C)Getty Images
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿³°Ìî¼ê¤Î¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¡¼¥À¡¼¤È2Ç¯Áí³Û2050Ëü¥É¥ë¡ÊÌó31²¯±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØClutchPoints¡Ù¤Ï¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¡¼¥À¡¼¤ò¼ç¤ËÃæ·ø¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÀµÃæ·ø¼ê¤À¤Ã¤¿¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï¡¢MLB¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÊÎ¾Íã¡Ë¤ò¼é¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¤Ï2020Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥¥¦¥à¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¤ÇÀµ±¦Íã¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Ù¡¼¥À¡¼¤Ïºòµ¨146»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.277¡¢17ËÜÎÝÂÇ¡¢54ÂÇÅÀ¡¢OPS.796¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¡¼¥À¡¼¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢³°Ìî¤ÎÉÛ¿Ø¤Ïº¸Íã¤Ë¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥é¥â¥¹¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï±¦Íã¤Ø¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢25ºÐ¤Î¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÊMLB¤Ç¡ËÃæ·ø¼ê¤È¤·¤Æ184»î¹ç¡¢DH¤È¤·¤Æ2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏDH¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÀË¤·¤¤Ì¾¼ê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±¦Íã¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÈà¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥À¡¼¤Ï¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹»þÂå¤Î21Ç¯¤Ë¼«¿È½é¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î½ÓÂ¤ò¸Ø¤ê¡¢±¦Ãæ´Ö¤¬¿¼¤¤¤¢¤Îµå¾ì¤Î¹¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤òÆñ¤Ê¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ïºòµ¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë12¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÆ¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¶¯¹ë¤Ò¤·¤á¤¯¸·¤·¤¤ÃÏ¶è¡Ê¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¡Ë¤ÇÀï¤¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÀïÎÏ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÈÂç·¿Êä¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¸Å¹ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤ÎÎÏ¤Îº¹¤ò¾¯¤·¤Ç¤â½Ì¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
