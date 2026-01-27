「美脚がたまらん」田中れいな、圧倒的な美脚際立つミニスカ姿を披露！ 「全身めっちゃかわいすぎ」
元モーニング娘。の田中れいなさんは1月25日、自身のInstagramを更新。美しい最新ショットを公開しました。
【写真】田中れいなのミニスカショット
コメントでは「クラシックなルックス、すごくかわいい」「全身めっちゃかわいすぎっっ」「どのお写真もめっちゃ可愛い」「きゃわいすぎて森」「れいなちゃんミニスカかわいい」「ブーツ可愛すぎる」「どのれーなちゃんもかわいい」「美脚がたまらんす」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「どのお写真もめっちゃ可愛い」田中さんは「みんなは なーーんのやる気も起きん時ありますか？ 私は今日がそれです」とつづり、6枚の写真を載せています。黒いロングブーツとミニスカートを着用した姿を披露。膝下まで伸びる厚底のブーツが印象的です。またミニスカからは美脚がすらりと伸びていて、抜群のスタイルが際立っています。
「2週間ぶりに ちゃんとメイクしました」24日には「2週間ぶりに ちゃんとメイクしました」とつづり、同じ衣装で撮影した別カットを披露していた田中さん。きれいな顔が映える美しいメイク姿です。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
