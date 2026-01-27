ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、東海地区最大の和食麺類レストランチェーン「和食麺処サガミ」が監修した商品を、1月27日から東海地方（愛知県・岐阜県・三重県の一部店舗・静岡県の一部店舗）のファミリーマート約2500店舗で発売する。

1975年7月に愛知県名古屋市に1号店を開店し、創業50年を超えた「和食麺処サガミ」は東海地区を中心に18都府県162店舗を展開しており、なごやめしの代表である「みそ煮込」の販売数が日本一の和食麺処で有名なレストランチェーン。

今回、ファミリーマートとの初コラボレーションが実現し、看板メニューをアレンジした商品「みそ煮込風うどん」や、人気メニューである「大海老天のふわたま丼」をアレンジした「海老天とろたま丼」や「自慢の手羽先」の味わいを再現した「手羽先風タレ唐揚げ」の3種類を発売する。ぜひこの機会にファミリーマートで賞味してほしい考え。

「和食麺処サガミ」では、「今回、ファミリーマートとの初のコラボレーションが実現し、大変嬉しく思っている。サガミの看板商品である『みそ煮込』をはじめ、長年多くの消費者に親しまれてきた味わいを、コンビニ商品として再現することにこだわった。東海地方の食文化をより身近に楽しんでもらえるきっかけとなれば幸い。ぜひ多くの消費者に賞味してもらいたいと思う」とコメントしている。



「和食麺処サガミ監修 みそ煮込風うどん」

「和食麺処サガミ監修 みそ煮込風うどん」は、和食麺処サガミの看板商品「みそ煮込」をアレンジした。複数の味噌を使用し、味噌感がしっかり感じられながらも、甘みやほどよい渋味があり、魚介系だしを中⼼にだしの旨みも感じられるスープとなっている。噛み応えのある麺が特長だという。



「和食麺処サガミ監修 海老天とろたま丼」

「和食麺処サガミ監修 海老天とろたま丼」は、和食麺処サガミの人気商品「大海老天のふわたま丼」をアレンジした。海老、かぼちゃ、オクラの天ぷらと、甘辛く味付けしたとろとろのたまごを合わせた。ごま油とごはんの上のきざみ海苔トッピングで、香りも楽しめる逸品となっている。



「和食麺処サガミ監修 手羽先風タレ唐揚げ」

「和食麺処サガミ監修 手羽先風タレ唐揚げ」は、和食麺処サガミの人気サイドメニュー「自慢の手羽先」の味わいを唐揚げで再現した。甘辛い味わいがしっかり感じられるタレ唐揚げとなっている。複数の醤油を使用することで旨みを向上し、やみつき感ある味わいに仕上げた。

［小売価格］

和食麺処サガミ監修 みそ煮込風うどん：646円

和食麺処サガミ監修 海老天とろたま丼：748円

和食麺処サガミ監修 手羽先風タレ唐揚げ：320円

（すべて税込）

［発売日］1月27日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp