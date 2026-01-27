シャープは、プラズマクラスター25周年を記念し、プラズマクラスターヘアブラシ「Smoome」（スムーミー）のサンリオキャラクターズ限定モデル＜IB−B1S＞を発売する。

プラズマクラスターヘアブラシ「Smoome」（スムーミー）は、プラズマクラスターイオンによって静電気を抑え、手触りのよいまとまりのある髪に仕上げる。また、同社独自の「ネイチャーテクノロジー」を採用したブラシのピンが、髪の絡まりをやさしくスムーズにほどく。手になじみやすいコンパクトな形状と天然石のような素材感が特長となっている。

今回の限定モデルは、サンリオのキャラクターであるハローキティ、シナモロール、クロミをデザインし、“かわいさ”や“親しみやすさ”を取り入れている。さらに、外出時の持ち運びに使用できる巾着を付属。各キャラクターのデザインつきで、高級感のあるベロア質感の素材を採用した。加えて、製品パッケージの内側にもキャラクターをあしらい、プレゼントの際のギフトボックスとしても活用できる。

主な特長は、ヘアブラシの機能性はそのままに、サンリオのキャラクターたちの“かわいさ”や“親しみやすさ”をプラスした。外出時に使用できる巾着を付属。高級感のあるベロア質感の素材を採用している。製品パッケージの内側にキャラクターをあしらい、ギフトボックスにも活用できる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月2日（月）

