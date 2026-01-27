

「クロレッツ XP クリアマスカット」

モンデリーズ・ジャパンは、息スッキリの「クロレッツ」ブランドから、「クロレッツ XP クリアマスカット」を2月2日に発売する。噛んだ瞬間に口いっぱいに広がる爽やかなマスカットの香りが特長の製品となっており、程よい甘さと清涼感のある後味でスッキリ感を楽しめる。

爽やかなマスカットの香りと、クロレッツらしい清涼感が楽しめるフレーバーで、“スッキリ感”にみずみずしさを加えた「クロレッツ XP クリアマスカット」が誕生した。

程よい甘さと酸味のバランスで、噛んだ瞬間に広がる爽やかな香りとともに、スッキリとした後味を楽しめる一品となっている。パッケージは、ブランドの統一デザインを踏襲しながら、マスカットを想起させるライトグリーンの色をベースに、みずみずしさあふれるデザインに仕上げた。

フルーツフレーバーはガム市場においても長年安定したニーズがあるが、なかでも「マスカット」は“好きな果物・フレーバー”として常に上位に挙げられ、近年さらに人気が高まっている注目のフレーバーとなっている（BMFT社実施インターネット調査 15〜69歳男女1800人「好きな風味・素材 Flavor Taste 2024」）。飲料や菓子カテゴリーでもマスカットフレーバーの製品が続々と登場しており、爽やかさとみずみずしさを求めるニーズに応える素材として支持を集めている。

「クロレッツ」ならではのスッキリとした清涼感と、人気のマスカットフレーバーを掛け合わせることで、日常のリフレッシュシーンはもちろん、気分を切り替えたいときにもぴったりなフレーバーとして発売が決定した。ぜひ「クロレッツ XP クリアマスカット」で、みずみずしく爽快なリフレッシュ体験を楽しんでほしいという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月2日（月）

モンデリーズ・ジャパン＝https://www.mondelezinternational.com/japan