キユーピーは、昨年2月に発売し好評だった、深煎りごまドレッシングの春夏限定品「深煎りごまドレッシング 薬味ポン酢味」と「深煎りごまドレッシング 旨辛ラー油」の2品を再発売する。

深煎りごまドレッシングは、2000年に発売し、2002年以降、23年連続でドレッシング単品国内購買シェア1位（インテージ SCI（全国消費者パネル調査）をキユーピーが集計（金額））のロングセラー商品。深煎りごまドレッシングの春夏限定品「薬味ポン酢味」と「旨辛ラー油」は、多くの“深ごま”ユーザーが他の調味料と組み合わせてアレンジを楽しんでいることをヒントに、昨年2月に発売した。

発売後の調査では、「薬味ポン酢味」「旨辛ラー油」は、既存の「深煎りごまドレッシング」に比べて、サラダ以外のメニューに使用している割合（汎用化率）や若い年代の購買率が高いことが分かったという（キユーピー調べ）。

また、季節限定品でありながらリピート率が高く、消費者から「サラダ以外にもいろいろな料理に使える」「定番化してほしい」といった声が数多く寄せられた。「薬味ポン酢味」「旨辛ラー油」を春夏限定で再発売し、消費者の期待に応えるとともに、サラダ以外にも使える汎用性の気づきにつなげていく。

キユーピーは、深煎りごまドレッシングの汎用調味料としての提案を通して、毎日の献立づくりの悩み解決や新たな食文化の創造に貢献していく考え。

「深煎りごまドレッシング 薬味ポン酢味」は、薬味や柑橘の味わいを加えさっぱりと仕上げた深煎りごまドレッシング。サラダやうどんにぴったりだとか。

「深煎りごまドレッシング 旨辛ラー油」は、ラー油の辛味とにんにくのうま味でコク深く仕上げた深煎りごまドレッシング。サラダやうどんにぴったりとなっている。

［小売価格］各314円（税込）

［発売日］2月19日（木）

キユーピー＝https://www.kewpie.co.jp