¶ÌÀîÅ°»á¡Ö±ÇÁü²¿Ê¬»È¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¥Í¥È¥Õ¥êÆÈÀêÇÛ¿®¤ÎWBC¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó»ëÅÀ¤Ç¿´ÇÛ
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬27Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£3·î¤ÎWBC³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¿´ÇÛ»ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Ê¤ÉWBC¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±ÇÁü²¿Ê¬»È¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇWBC¤ÎÆüËÜÀï¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤ÏÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆüËÜ¤Ç¤ÎÆÈÀêÃæ·Ñ¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±ÇÁü¤ò»È¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤±¤É¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È»î¹ç±ÇÁü¤Î»ÈÍÑ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê±©Ä»¿µ°ì¤¬¡ÖÊÌ¤Ë°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥ë¡¼¥ëÆâ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç±ÇÁü¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¾Ò²ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢±ÇÁü¤¬Á´Á³¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ÎWBC¤ÎÏÃ¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤¬¸«¤¿¤¯¤Æº£¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â²ÃÆþ¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¹âÎð¤ÎÊý¤È¤«¡×¤È²ÃÆþ¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÍ½Â¬¡£°ìÊý¤Ç¡Ö°ìÄêÄøÅÙ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤Î´ü´Ö¤À¤±¸«¤¿¤é²òÌó¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢²òÌó¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ò²¿¤È¤«¤·¤í¤Ã¤ÆÏÃ¤â½Ð¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤º¡¼¤Ã¤ÈÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤¬°ìÄêÄøÅÙ¤Î¿Í¤Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£ÁÀ¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¤ÈÊ£»¨¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£