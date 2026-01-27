山之内すず「なれないスカート」貴重なミニスカ×タイツコーデ披露「レア」「着こなしが格好良い」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】タレントの山之内すずが1月25日、自身のInstagramを更新。冬のコーディネートを披露し、話題となっている。
山之内は「なれないスカート、たまには良いかもと思えました」とつづり、夜の屋外で佇む姿を投稿。アウターを羽織り、黒いスカートとタイツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿に「スカート似合ってる」「たしかにレアだね」「色んなスタイル見たい」「最高に可愛い」「着こなしが格好良い」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆山之内すず、ミニスカタイツで脚線美披露
◆山之内すずの投稿に反響
