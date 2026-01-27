NCT DREAM、日本ツアー完走！愛知で感動のフィナーレ「皆さんのエネルギーが大きな力に」

NCT DREAMが、日本ツアーを成功裏に終えた。

NCT DREAMは、1月24日・25日に愛知・AichiSkyExpoで「2025 NCT DREAM TOUR in JAPAN 」を開催し、日本ツアーの幕を閉じた。

公演では、昨年11月にリリースした6thミニアルバムのタイトル曲『Beat It Up』をはじめ、5thフルアルバムのダブルタイトル曲『BTTF』『CHILLER』、さらに『ISTJ』『Hot Sauce』『BOOM』などのヒット曲を次々と披露し、会場を一気に熱気で包み込んだ。

（写真＝SMエンターテイメント）

また、ジェノとジェミンによる力強いペアパフォーマンスが印象的な『STRONGER』、マークとチソンの高難度の振付が目を引く『Ridin’』、ヘチャンとチョンロのエネルギッシュなダンスで幕を開けた『1, 2, 3』、ロンジュンの美しいソロダンスで没入感を高めた『Moonlight』など、メンバーそれぞれの個性と完璧なチームワークを堪能できる多彩な構成で観客を魅了した。

（写真＝SMエンターテイメント）

NCT DREAMは、昨年11月14日〜16日の埼玉公演、今年1月8日〜10日の大阪公演、そして24日・25日の愛知公演まで、全3都市を巡った日本ツアーを成功裏に終了した。メンバーは「皆さんの応援のおかげで、今回のツアーも無事に終えることができました。公演ごとに送ってくださるエネルギーが大きな力となり、僕たちの方がもっと楽しくて誇らしい気持ちでステージに立つことができました。いつも心から感謝しています。これからもこの気持ちを忘れず、より良い姿で恩返しします」と感想を語った。

なお、NCT DREAMは3月20日〜22日および27日〜29日に、ソウル・KSPO DOMEにて「2026 NCT DREAM TOUR ‘THE DREAM SHOW 4 : FUTURE THE DREAM’ FINALE」を開催する。

（記事提供＝OSEN）