「今日好き」藤田みあ、イメチェンで雰囲気一変「清楚で可愛い」「どんな髪型も似合う」と反響
【モデルプレス＝2026/01/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが1月25日、自身のInstagramを更新。ニューヘアを披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」出身美女「清楚で可愛い」雰囲気ガラリなイメチェン披露
藤田は「そういえば髪色暗くした！」とつづり、イメージチェンジした姿を投稿。「そして前髪増やした！幼くなった？？？」とも記し、ダークトーンで前髪重ためのヘアスタイルを公開している。
この投稿に「清楚で可愛い」「どんな髪型も似合う」「お姉さんスタイル」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
