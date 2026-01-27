東京マルイは、1月15・16日にエアガン6点を再販した。

今回再販されたのは、18才以上用のガスブローバックガン「グロック22」「89式5.56mm小銃〈固定銃床型〉」とボルトアクションエアーライフル「VSR-ONE」。

他にも、エアーリボルバー プロ「SAA.45 キャバルリー 7 1/2インチ カスタム」、10才以上用の電動ブローバック「デザートイーグル.50AE シルバーモデル」、電動ガンBOYs「スカーL CQC フラット・ダークアース」が再販された。

1月15日分

エアーリボルバー プロ「SAA.45 キャバルリー 7 1/2インチ カスタム」詳細

電動ブローバック「デザートイーグル.50AE シルバーモデル」詳細

電動ガンBOYs「スカーL CQC フラット・ダークアース」詳細

1月16日分

ボルトアクションエアーライフル「VSR-ONE」詳細

ガスブローバック「グロック22」詳細

ガスブローバック マシンガン「89式5.56mm小銃〈固定銃床型〉」詳細

価格：21,780円 全長：330mm 銃身長：70mm 重量：446g（空のカートリッジをセットした場合） 弾丸：6mm BB（0.12～0.2g） 動力源：無し（手動） 装弾数：6発価格：5,038円 全長：265mm 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：単4アルカリ電池4本 装弾数：15発価格：10,780円 全長：463 mm（ストック折りたたみ時）/ 625 mm / 673 mm（ストック伸長時） 重量：910g（空マガジン、電池含む） 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：単3アルカリ電池6本 装弾数：約140発価格：38,280円 全長：614 mm（ストック折りたたみ時） / 800 mm（ストック伸長時） 銃身長：200mm 重量：2,100g（空マガジン含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.28g） 動力源：無し（手動） 装弾数：30発価格：20,680円 全長：202mm 銃身長：97mm 重量：705g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：25＋1発（1発は本体に装填した場合）価格：93,280円 全長：916mm 銃身長：250mm 重量：4,000g（空マガジン、バイポッド含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：35＋1発（1発は本体に装填した場合）

（C）2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.