人生が完璧だと今の自分の生活を振り返ることができるのは、どんなときだろうか。2025年シーズンのアワード受賞者を祝う晩餐会で行われた、大谷翔平による2分超の英語スピーチで言及された人生観について、臨床心理士の岡村美奈さんが分析する。

「for making my life whole」、日本語訳では「私の人生を完全なものにしてくれて」。3年連続4度目のリーグMVPに輝いたドジャースの大谷翔平選手が、全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の夕食会で、そう感謝を伝えた先は愛する真美子夫人と娘、そして愛犬のデコピンだった。

お揃いのブラックコーデで出席した大谷夫妻。大谷選手は黒のスーツに黒シャツ、黒のネクタイに黒のチーフ。真美子夫人も首から肩にかけてフリルがあしらわれた黒のワンショルダーのドレス。黒にも色々な黒があるが、彼らが選んだ黒は光の加減によって紫がかったようにも濃紺のようにも見え、晴れやかな席にぴったりの黒。漆黒だと落ち着いて見えるが、重く、暗く沈んだ印象になる。だがこの黒は高身長ですらりとした二人の体型を引き締め、顔色を明るく、全体的に華やかな印象を与えていた。

以前より英語の発音がよくなっていると評された大谷選手の英語のスピーチは2分19秒。胸元から取り出したペーパーを読み上げた。右に左に視線を送るが、そのほとんどはカメラ目線。だがその視線もサポートグループへの感謝を述べる際は、会場へと向けられた。

代理人のネズ・バレロ氏の献身に感謝した際は、ネズ氏が座っていると思われる席の方に視線を送り、頬を緩めた。続けて「CAA（クリエイティブアーティストエージェンシー）の皆さん」と呼びかけ、「特に」という言葉を使って一人ひとりの名前を挙げながら、そちらの方に視線を向ける。同じ感謝でも、名前を呼ばれるだけでなく、このような場で壇上から視線を向けるというのは大きな意味を持つ。対外的には、彼が自分に関係する人々やチームを、うわべの言葉だけでなく、本当に大事にしていることが伝わってくる。大谷選手をサポートしてきた人々にとっては、彼との一体感、サポートチームとしての連帯感を感じることができただろうし、一緒に頑張ってきて本当によかったと思える瞬間を共有することになっただろう。

「最後に」と大谷選手が締めくくりの言葉の後に出てきたのは、家族への感謝。「日本にいる家族、そして何より愛する妻の真美子、そして娘とデコイ」。普通ならこの後に続くのは”本当にありがとう”か”心から感謝しています”などが定番。日本人による様々な授賞式などでのスピーチでも、家族への感謝の言葉はさらりとしたものだ。しかし大谷選手は違った。「私の人生を完全なものしてくれて」と感謝の言葉を述べたのだ。

ある瞬間でもいいから、自分の人生が完全なものになったと思える人間は、果たしてどれくらいいるのだろう。すでにアスリートとして成功を収めている彼だが、彼を支える美しい妻、愛らしい娘。BBWAAで最優秀犬賞を受賞した愛犬デコピン。そこに幸せな家族、温かい家庭があってこそ、自分の人生が完全になったという感覚を味わったのだろう。彼のコメントを聞くと、成功することと、人生が完全になったという感覚は違うことがわかる。

完全な人生を歩む彼が、完璧な人生になったと思える瞬間とはどんな時だろう。大谷選手の活躍に一喜一憂する日々が今年もやってくる。