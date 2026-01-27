松下奈緒が主演するドラマ「夫に間違いありません」（カンテレ・フジテレビ系）の第4話が、26日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、主人公・朝比聖子（松下）が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に、死んだはずの夫が帰還するところから始まるヒューマンサスペンス。

家族にうそをつきたくないと全てを打ち明けるつもりで警察へ向かった聖子。しかしその直後、「瑠美（瑠美子／白宮みずほ）を殺しちゃったんだ」と一樹（安田顕）から連絡を受け、急いでアパートへ向かう。

「殺意はなかった。事故だった」と打ち明ける一樹に、聖子は警察に行こうと自首をすすめるが、一樹は「2人で隠し通そう」と懇願。到底許されるはずもない提案に驚きと怒りを覚える聖子だったが、栄大（山粼真斗）や亜季（吉本実由）が殺人犯の子どもになってしまうと言われ、心の中に迷いが生まれる。

翌日から、テレビやネットでは瑠美子のニュースが報道される。キャバクラで瑠美子を見掛けたことがある天童（宮沢氷魚）は彼女の死に何かが引っ掛かるようで…。

そんななか、訪れたスーパーで、パートの紗春（桜井ユキ）が子連れのクレーマーと対峙（たいじ）している現場に遭遇した聖子。「親のせいで好奇の目にさらされる子どもは気の毒だ」という紗春の言葉を聞いた聖子は…。

その頃、聖子のことで思い悩む栄大から再び相談を受けた光聖（中村海人）は、とある場所を訪れていた。そこで光聖は、見覚えのあるものを見つける。

放送終了後、SNS上には、「姉弟が不遇過ぎてつらい。小さい頃から苦労して生きてきたのに」「一樹は、この世で最低最悪な夫であり、父親だ。いつか天罰が下るのだろう」「姉弟がふびんでならない。駄目な夫と義母のせいで、周りの子どもたちまで巻き込まれている」「全員が選択を間違っている気がする。過去に悲しいことがあった姉弟だから幸せになってほしい」「引き返せない罪…。自分の夫と一樹との共通点を見つけて、すっと顔色が変わる紗春が怖かった」などのコメントが投稿された。

このほか、中村が演じる光聖について、「賢いけれど愛にあふれる光聖くんだから、手を貸してしまうんだね」「土砂降りの車の中で、光聖がお姉ちゃんから話を聞くシーンはつらかった」「『地獄だって2人なら大丈夫だよ』と言うシーンは痺れた。つらい場面だけれど最高のせりふ」といった声が寄せられた。