プロ野球・DeNAは助っ人外国人の2選手が26日、日本に来日したことを発表しました。

前パドレスの203センチ長身右腕のレイノルズ投手は2016年からマイナーリーグで野手としてプレーし、21年からは投手に転向しています。23年からはパドレスに移籍。24年にはメジャーデビューを果たしました。

昨季は1度の先発含む19登板で、防御率5.33をマーク。メジャー通算では28登板(38投球回)で防御率4.03としています。

レイノルズ投手は「無事に来日することができ、今はとてもワクワクしています。チームメイト、コーチ、監督、ファンの皆さんに会うのが待ち遠しいです。ベイスターズの一員としてチームの力になり、最高のシーズンにできるよう頑張ります」

もう一人は前アストロズのクーパー・ヒュンメル選手。右投両打の外野手で、2016年にブリュワーズ傘下のマイナーからキャリアをスタートさせると、2022年にダイヤモンドバックスでメジャーデビュー。その後は数球団を渡り歩き、今季はオリオールズとアストロズで37試合に出場しています。

メジャー通算成績は4シーズンで119試合に出場し、打率.163、6本塁打、24打点、7盗塁となっています。

ヒュンメル選手は「クーパー・ヒュンメルです！興奮がなかなか冷めませんが、今はチームに合流するのがとても待ち遠しいです。最後に日本野球を見たのは松井秀喜さんが読売ジャイアンツで現役だったころなので、その日本野球の舞台に自分も立つことができ、とても光栄に思っています。ベイスターズファンの皆さんの応援は世界一と聞いていますので、とても楽しみです。皆さん、球場でお会いしましょう！」とコメントしています。