将棋界の歴史をかけた福間香奈女流六冠（清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花、33）の「棋士編入試験」第1局が注目を集める中、前回の試験で“最初の壁”として立ちはだかった男が、当時の知られざる胸中を明かした。高橋佑二郎四段（26）。ABEMAの中継に出演した高橋四段は、西山朋佳女流三冠（当時）と対峙した際の極限状態を赤裸々に語り、ファンの共感を呼んでいる。

2024年、西山女流の編入試験第1局で試験官を務めた高橋四段。結果は無念の黒星となったが、その振り返りは清々しいほど潔い。「前回の編入試験で試験官を務めましたが、西山女流に見事なまでにやられてしまいました」と、完敗を認めるコメント。さらに、勝負を分けた要因の一つとして、特殊な対局環境への戸惑いを挙げた。

「自分はその時がストップウォッチ方式が初めてで。自分が残り何分なのかがわからないのが不安でした」。当時の高橋四段はデビュー間もない新人。「プロ入りして半年だったというのもあますが、慣れていないので大変でした」と、慣れない方式での時間管理に苦戦した当時の心境を吐露した。

プレッシャーは盤上だけではなかった。「僕はめっちゃ緊張しました。すごい報道陣、カメラの数で。普段の対局は緊張しないですが、それまで自分の将棋がカメラに囲まれるようなことはなかったので」。無数のレンズと世間の視線が注がれる異様な雰囲気。試験官という立場の重圧が生々しく伝わってくる。

自身のほろ苦い経験を語る一方で、今回の第1局で試験官を務める後輩・山下数毅四段（17）には全幅の信頼を寄せる。「ただ、山下四段は性格的な面でも竜王戦でも2期連続昇級で本戦も経験しているなど、カメラがたくさんいる状況に慣れているので、緊張とかはないと思います」。現役最年少ながら大舞台を経験している17歳のメンタルを高く評価し、エールを送った。

このぶっちゃけトークに、ABEMAのコメント欄も大盛り上がり。「やられたw」「中継してたもんな」と当時を懐かしむ声や、「世間の注目度もすごかったしね笑」「緊張するよね」と同情する声が飛び交った。経験者だからこそ語れるリアルな“証言”が、今回の五番勝負の緊張感をより一層引き立てている。

（ABEMA／将棋チャンネルより）