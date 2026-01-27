歌手の華原朋美さんが、自身のインスタグラムを更新。ロングヘアを短くカットした姿を公開しました。



【写真を見る】【 華原朋美 】 「髪切っちゃったっ♥」「ロングヘアは大好きだけど子育てしていると巻いたりする時間も無くなっちゃう」「なんだかスッキリな気分です」





華原さんは「髪切っちゃったっ」と綴り、ショートボブにイメージチェンジした画像を投稿。ハート形のモチーフがあしらわれたセーターに、黒のミニ丈ボトムスとタイツ、白い厚底スニーカーを合わせた軽やかなコーディネートで、カメラに向かって微笑んでいます。





髪を短くした理由について、華原さんは「ロングヘアは大好きだけど 子育てしていると巻いたりする時間も無くなっちゃう」とコメント。多忙な育児生活に合わせた決断であることを明かしました。





また、投稿では「断捨離も今日は沢山出来て なんだかスッキリな気分です」とも綴っており、心身ともにリフレッシュした様子が伺えます。華原さんは1月17日にも「前髪切った」と報告したばかりでしたが、今回は大胆なスタイルチェンジとなりました。





更に「今夜は私にとってとても大切な方とお食事会が出来て 本当に嬉しかったです♥ 改めてお会いさせて頂き 感謝の気持ちをお伝え出来て幸せでした♥ 最高！！」と、その思いを綴っています。



