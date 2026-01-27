富裕層の多くは、特別な才能や一発逆転で成功したわけではありません。彼らが共通して実践しているのは、短期成果を追わず、経験・信頼・学びを「複利」で積み上げる自己投資です。本記事では、富裕層専門税理士の森田貴子氏による著書『富裕層の領収書1000万枚見てきた税理士が教える 億万長者になるお金の使い方』（SBクリエイティブ）から、富裕層が重要視している「長期思考」「凡事徹底」「当たり前以上の積み重ね」という3つの考え方を解説します。

時間を味方にし、複利で資産を育てる

筆者が見てきた富裕層は、

短期的に結果を求めず、何事も長期戦で考えるという共通点があります。

富裕層はお金を出して何かを体験する際も、「すぐに役立つから」というよりは、「めぐりめぐって、いつか役に立つかもしれない」「この体験が、ゆくゆく生きてくるだろう」という価値観に基づいて選択しています。

人脈ひとつを例にとっても、「人脈を得るためにお金を払って交流会に出席する」といった短期目線の支出はしません。学びの場で築いた信頼関係や、仕事を通じて築いた信頼関係が、やがて別の場面でも生きて、気づけば立派な人脈になっているのです。

ただし、単につながっているだけでは本当の人脈にはなりません。自分自身にも魅力や価値があってこそ、相手に必要とされ、関係が続いていくのです。

まず、今いる場所で一生懸命働いたり、少し好奇心を持って世の中を眺めたり、できる範囲で知識を深めたりなど、経験を積むことが一番大事です。その経験が収入アップなどの金銭的な利益につながり、その中で自然と人脈も築かれ、いっそう経験が豊かになり、またさらに金銭的な利益がもたらされる。これこそが持続性のある真の成功を導く循環であり、その先にさらなる可能性が広がっていくのです。

富裕層の成功が「複利的」に増幅していくメカニズム

富裕層が手にしている成功は、多くの場合、複利的です。

複利とは「元本に付いた利子にさらに利子が付いて利益が膨らんでいく」という投資用語です。

たとえばある人が100万円を年利5％で運用する場合、単利計算では毎年5万円の利息が発生し、5年後の総額は125万円になります。

一方、複利計算では毎年利息が元本に組み込まれて増えていくため、1年目は105万円、2年目は110万2,500円と増え、5年後には127万6,282円になります。

長期にわたり得られる利益は、単利か複利かは大きく違ってきます。単利は利息が一定、複利は利息が利息を生むため、元本が大きいほど、そして時間が経つほど差が広がります。

この「複利の力」は、資産運用だけでなく、「8つのストック支出※1」で得られる見えない資産※2にも当てはまります。経験が金銭的利益と人脈につながり、またいっそう豊かな経験、さらなる金銭的利益、人脈へと膨らんでいく成功の螺旋（らせん）階段も、まさに複利的と言っていいでしょう。

※1「8つのストック支出」…価値ある体験、継続的な学び、体の健康、心の健康、家族、つながり、社会貢献、投資の8つの領域における支出のこと。

※2見えない資産…スキルや知識、信用、健康、時間などといった「モノとカネ以外の無形資産」のこと。

お金だけでなく、学びや人との出会いなど、ストック支出で積み重ねた見えない資産もまた、複利のように中長期で価値が増えていくのです。

しかも、複利的な成功の循環には終わりがありません。成功を収めた富裕層も、好奇心旺盛にさまざまな経験を積み続けています。

みなさんの中には、いろんな経験を積みたいけれども、お金がないために行動を起こせずにいる人もいるかもしれません。

でも、多くの富裕層に関しても、最初はお金がありませんでした。ほぼ裸一貫から始めた人も少なくありません。

問われているのは、「お金がないところで、まず何をするか」。お金がなくては経験を積めないのではなく、今、置かれている場所でできることを一生懸命やってみることこそが、かけがえのない経験の蓄積になると考えてみてください。続けてみないと見えてこない世界があります。信頼も、経験も、時間をかけて積み重ねて初めて育つのです。

筆者自身も、税理士として30年続けてきたからこそ見えた世界があり、「やめなかったこと」自体が最大の成果だったと実感しています。

正直に言えば、コツコツ続けることを強みだと意識したことはありませんでした。けれど、周囲から言われて、初めて自覚したのです。

「続けると見える景色がある」というのは本当です。3年目、5年目、10年目、20年目──その時々で、まったく違う景色が広がります。

■学び1

短期の成果に一喜一憂せず、長期・複利で考えること。今日の小さな行動や経験の積み重ねが、やがて大きな資産となり、思いがけない場面で力を発揮します。続けてみないと見えてこない世界があり、信頼も経験も、時間をかけて初めて育つのです。

凡事を徹底し、透明性のある対応で信頼を築く

富裕層に共通するのは、どんな環境でも「凡事徹底」ができることです。挨拶をする、時間を守る、約束を果たす──こうした一見当たり前に思えることを状況や相手に関係なく続けます。

たとえば、相手が立場の弱い人であっても、忙しいときや疲れているときであっても、態度や対応を変えません。一般の人の中には「できていないことを隠す」人がいます。帳尻を合わせようと不透明な行動をとったり、その場しのぎでごまかそうとしたりするのです。富裕層はそうした不誠実さを嫌い、むしろ誰が見てもフェアでフラットだと言える行動や発言を積み重ねます。透明性が信頼を呼び込み、長期的な関係を支えるのです。

この行動の土台にあるのが、損得だけで動かない姿勢です。目先の利益よりも信頼を優先し、相手への感謝や敬意を頻繁に伝えます。特に成功者の多くは、相手への敬意を大切にしています。ダイバーシティに対しても自然に許容できるオープンマインドな視点を持っています。そして、仲間や友達や家族を大切にします。海外であろうと国内であろうと、国籍や文化、価値観の異なる人とも対等に接し、学び合う姿勢を持ち続けるのです。

こうした姿勢は、ビジネスや交友関係において長期的な信頼とつながりを生み出します。どんな状況にあっても「人としての基本」を一貫して持ち続けられる強さこそが、彼らの本質なのだと感じます。

「凡事徹底」と「損得を超えた価値観」という2つの軸が、富裕層の安定感と広がりのある人脈を支えています。そしてそれは、特別な能力や資質ではなく、誰でも日常の中で磨くことができるものなのです。

■学び2

当たり前を軽んじず、徹底すること。挨拶する、約束を守るといった基本の積み重ねに加え、誰が見てもフェアでフラットな言動が、信頼を生みます。

できないことを隠さず、透明性があること──それこそが富裕層に共通する姿勢です。

「当たり前以上」を積み重ねて期待を超える

富裕層のお客様から、こんな言葉をよく耳にします。

「こちらが思いつかなかったようなことをしてくれるから、また仕事をお願いしたくなるんだよ。言ったことをやってくれるのは当たり前だからね」

仕事で求められたことをやり遂げるのは当たり前。そこに+αを加えて相手を驚かせる人ほど高く評価され、信用を勝ち取り、やがて大きな成功を収めていきます。富裕層はゼロから事業を起こす過程で、「当たり前以上」を積み重ねてきたからこそ、大きな成功を摑んできたのでしょう。

起業家に限らず、会社員や専門職として評価されたいなら、まずは基礎を徹底し、その上で一歩先を読んで動くことが欠かせません。この積み重ねこそが信頼を勝ち取り、次のチャンスを引き寄せる道なのです。

もしあなたが会社員なら、上司の指示通りに仕事をこなす、取引先の要望に応えるのは、働いて報酬を得る立場としては当たり前のことです。そこから頭ひとつ抜け出すには、相手の真のニーズを先読みする力が欠かせません。相手がまだ言葉にしていない期待や背景事情まで察し、それを形にできる人ほど高く評価され、信頼を勝ち取ります。

では、先読みする力を高めるには何が必要でしょうか。

筆者は、日頃の自己投資がものを言うと考えています。会社と家を往復するだけでなく、休日も含めて知識や教養が深まる活動に時間とお金を投じる。これが、相手の考えや背景を読み解く「引き出し」を増やします。それがいつ役に立つかは事前にはわかりませんが、実際に仕事で結びついた瞬間には「このためだったのか！」と鮮やかに実感できます。

資格やMBAを取れば、人生が劇的に変わると期待する人もいます。

しかし経験上、それだけでは十分ではありません。

知識と経験は片方だけでは生きず、両輪になって初めて力になるのです。

これらの価値は、肩書そのものではなく、ハードな勉強をやり遂げた経験、多くの仲間との出会い、学びをきっかけに働き方を見直せたこと──そうした経験と知識の結びつきにあります。価値ある体験は間違いなく自分の糧となり、感性や思考力、発想力を磨きます。その結果として、仕事でのアウトプットの質も高まり、自然と「言われたこと以上のこと」ができるようになっていくのです。

■学び3

まずは、経験と知識を積み重ね、求められた仕事を確実にやり遂げること。そして、相手の期待を一歩先読みし「当たり前以上」を積み重ねる。これが凡人にとっての現実的で確実な成功法則です。

森田 貴子

株式会社ユナイテッド・パートナーズ会計事務所

パートナー・税理士