野良猫が家に忍び込んで大暴走！ 爪とぎを気に入ってひたすらバリバリと研ぎまくる
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『これが若さか… 【野良猫】』というすずめさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
やりたい放題…
家猫のタタルさんと暮らす投稿者のすずめさん。
深夜0時半、「ちびくろ」と呼んでいる野良猫ちゃんが家にやってきました。
以前は猫用ドアを使えなかったのですが、今夜はニュルンと侵入。
玄関先に置いているタタルさん用の爪とぎに興味を示し、バリバリと研ぎはじめます。
研げば研ぐほど一緒に移動する爪とぎ。
ちびくろちゃんの暴走は止まらず、とうとう壁際まで来ました。
壁際まで追い詰められたちびくろちゃんは大きくジャンプ！ 家の中へ入って来たのですが……
すぐに退散するのでした。
ちびくろちゃんのあとにやってきたのは「ぬっちゃん」と呼んでいる猫ちゃん。こちらも野良なのですが、昨年からすずめさん宅に迎え入れようとご飯や寝床を用意しています。
ちびくろちゃんの匂いや乗り捨てられた爪とぎを前に戸惑っているようです。
ためらいと警戒を見せながら入って来たぬっちゃん。
トンネルを通り、無事だったご飯をひとまず食べます。
その後は寝床や自分用の部屋をチェック。心配になったようです。
そうして寛ぐことなく出て行ってしまいました。縄張りを見て回るのかもしれません。
家猫タタルさんのチェックが入ったのは朝の4時半のことでした。
朝7時。またもニュルンと入って来たのはちびくろちゃん。
そうしてバリバリと激しく爪とぎを開始。朝から暴走しています。
家の中の様子を伺いながらも止まらない爪とぎ。かなり気に入ったみたいです。そして最初より上手くなっています。爪とぎが余り動かなくなりました。
立ち上がって様子を伺うと、また研いでいます。
ひとしきり研いで満足したらしいちびくろちゃんは家の中へ入るも、ふたたび爪とぎのところへ。ものずごく気に入ったのですね。
その後は好奇心の赴くまま探検をはじめたのですが、すずめさんとタタルさんの気配を察知。
家の者たちにバレてはと、退散するちびくろちゃんでした。
朝起きてきたすずめさんは、タタルさんが爪とぎを動かしたと思っていたとのこと。ちびくろちゃんが爪とぎを気に入って使っていたとは、見守りカメラをチェックするまでわからなかったそうです。
猫たちが代わる代わるに玄関先へやってくるすずめさん宅の日常。すれ違う猫ちゃんの様子に興味を持たれた方は、どうぞ動画をご覧ください。最後はぬっちゃんとちびくろちゃんのケンカをすずめさんが止めに行きます。何より、ちびくろちゃんの爪とぎはクスッとなる激しさです。
視聴者のコメント
・ばりばり伝説
・ソレ、気に入ったんかｗｗｗｗ
・爪砥ぐの上手くなってるしｗｗ
・かっわいいなぁ…
・キミ達は何なのｗｗｗｗ
・一番強いのはおっちゃんでした