「ジャガイモは揚げが1番うめぇえええ！」吉田優利の心の叫びに「いいね！」1万件超 ツアー開幕に向け、テンションアゲアゲ
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。ポテトフライを食べ歩きしながら、最高の笑顔を見せる写真を投稿した。
【ランキング】吉田優利もランクイン！ お嫁さんになってほしい女子プロ 1位〜10位まとめ
吉田本人はこの写真について「『ジャガイモは揚げが1番うめぇえええ！』と言っております」と解説者風にコメントしていた。青空が広がる快晴の下、吉田は淡いブルーにショートケーキ柄を散らした半袖シャツ姿。現在はどこか暖かいところに滞在しているようだ。吉田の米国女子ツアー今季初戦は2月19日に開幕する第2戦「ホンダLPGAタイランド」に推薦枠でエントリーしている。昨シーズンは日本人選手6人で7勝（メジャー大会2勝）を挙げている米ツアー。今季は吉田も初優勝を飾ることを多くのファンが期待して、日本から熱い声援を送る。
