ＬＤＨが展開する総合エンターテインメントプロジェクト「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ」の１０周年を記念し、今年１年を通して開催されるプロジェクト「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ １０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＹＥＡＲ」のラインアップ会見が２７日、都内で開催された。ＥＸＩＬＥ ＡＫＩＲＡ、青柳翔、ＳＷＡＹ、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ・吉野北人や藤原樹が参加し、新規ライブ＆舞台の開催などの情報が解禁された。

ＨｉＧＨ＆ＬＯＷシリーズは１５年のドラマから始動し、映画やライブを展開。累計興行収入８９億円＆累計動員６２１万人を突破した。ＡＫＩＲＡは「もう１０周年なんだ。青柳と会うのも１０年ぶりじゃない？」と語りかけると、青柳は「そんなじゃない」とツッコミ。ＳＷＡＹは「すごい規模感でやらせていただいていた。ＨｉＧＨ＆ＬＯＷを見てファンになってくれた方もいた」と輪が広がっていることを喜んだ。

１９年公開の映画「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ ＴＨＥ ＷＯＲＳＴ」から参加した吉野は「元々一視聴者だったので、不思議。高城司という役で世界観に入ったけど、（ＡＫＩＲＡ演じる）琥珀さんの横に立つのはおこがましい」と話すと、ＡＫＩＲＡは「キラキラＨｉＧＨ＆ＬＯＷに太刀打ちできなくて、皆を連れてきた」とまぶしそうにした。

１年の目玉として、９月に「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ」のライブを開催。シリーズの歴史と熱量が凝縮させたステージを届ける予定だ。ＡＫＩＲＡは「思い返すと、当時からハイローは３６０度エンターテインメントで展開してきた。最先端な事をやっていたなという誇りもある」と胸を張り、吉野も「以前も大規模な形でやっていた。新しいことをするという意味では海外でもやりたい。個人的に」と願っていた。