野球日本代表「侍ジャパン」の井端監督は２６日、３月の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」に出場するメンバー１０人を追加発表し、米ドジャースでワールドシリーズ連覇に貢献した山本らが加わった。

現時点で前回大会優勝メンバー１５人が名を連ね、メジャー組は昨季米オリオールズでプレーした菅野を含めて８人と、２００９年大会（５人）を上回って歴代最多となった。

井端監督が侍ジャパンの最大の特長と明言していたのが投手力。メジャー組から計５人が選出された。中でも昨季ワールドシリーズで３勝を挙げて、最優秀選手に輝いた山本については、「日本でトップの投手であるのは間違いない。日本のエースとして投げ、勝てる投球をしてもらえればいい」と大きな期待を寄せる。菊池、菅野とともに、先発陣の柱となりそうだ。

球数制限のあるＷＢＣでは、「第２先発、もしくは第３先発までイメージしている」と指揮官。大谷の投手起用はキャンプなどの状態を踏まえて検討する方針だが、国内組も力のある投手がそろっている。前回大会メンバーで沢村賞の伊藤のほか、今回の発表では高橋宏、宮城らがメンバー入りした。

救援陣も、大勢、平良ら最優秀中継ぎ、セーブ王のタイトルを獲得した投手がずらりと並ぶ。状態などに合わせて、「本当にみんな自チームで八、九回を経験している。まずはボールを見て判断しようかなと思う」と方針を示した。質量ともに他国にひけをとらない、自慢の投手陣で連覇をつかみとる。