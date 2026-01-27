¡Ú½°±¡Áª¡ÛÂç²¼±Ñ¼£»á¤Ï¹â»Ô¼«Ì±¶ìÀï¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¡×
¡Ú½°±¡Áª2026¡¡»ä¤Ï¤³¤¦¸«¤ë¡Û£³Ï¢µÙÄ¾Á°¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤Ë»Ï¤Þ¤ë²ò»¶¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¤´¤¯°ìÉô¤Î´±Å¡Ãæ¿õ¤Î¿ÍÊª¤À¤±¤Ç·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®¤Ë¤Ï¡Ö²ò»¶¤È¸øÄêÊâ¹ç¤À¤±¤Ï¥¦¥½¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤¬¡¢À¯¸¢¤Î¸å¸«¿Í¤ÎËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤ä¡¢Áªµó¤òºÓÇÛ¤¹¤ëÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼óÁêËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÍ¿ÌîÅÞÁ´¤Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ñ½±²ò»¶¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡²áµî¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¯¤È¡¢¼óÁê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢°ìÅÙ¸¢ÎÏ¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¹¤¯¤½¤ÎºÂ¤Ëµï¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ä¤¤²ò»¶¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¡¢¹¥µ¡¤òÆ¨¤·¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂà¿Ø¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤âµ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢½¢Ç¤¤«¤é£³¤«·î¤Î¹â»Ô¼óÁê¤¬¤³¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¡Ö¥¨¥¤¥ä¥Ã¡×¤È²ò»¶¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÈà½÷¤ÎÂçÃÀ¤µ¤È²ÌÃÇ¤µ¤ò¼¨¤¹»öÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£»ä¤¬Èà½÷¤ò¼èºà¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£³£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«¤ë¤È²ÌÃÇ¤ÊÀ¯¼£Åª·èÃÇ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ê¿À®£´Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¹ñÀ¯Áªµó¤ËÄ©Àï¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÇ§Áè¤¤¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤áÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¹À¯²ò»¶¤¬µ¯¤¤¿»þ¤ËÏ²¿ÍÃæ¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÁªµó¶è¤ÎÊÑ¹¹¤ò·èÃÇ¤·¡¢»ÉµÒ¤È¤·¤Æ½ÐÇÏ¤·ÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬ÌîÅÞ¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙºÃÀÞ¤·¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò¼¸Ó£·ãÎå¤·¡¢·ë²ÌÅª¤ËºÆÅÐÈÄ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£µÕ¶¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Èà½÷¤ÎÀ¯¼£²È¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅÅ·âÅª¤Ê²ò»¶¤Ë¤Ï¡¢Âè£²¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ò¼óÁêÈë½ñ´±¤È¤·¤Æ»Ù¤¨Â³¤±¤¿º£°æ¾°ºÈÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤Î°Õ¸þ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£Âè£²¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤â¡¢È¯Â¤«¤é¤ï¤º¤«£²Ç¯¤ÎÊ¿À®£²£¶Ç¯¤Ë¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤ÎÁýÀÇ±ä´ü¡×¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¼õ¤±¤¹¤ëÀ¯ºöÊÑ¹¹¤ò·Ç¤²¤¿ÁíÁªµó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤â¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò£²Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¼¥í¡×¤Ë¤¹¤ë¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£°æ»²Í¿¤Ï¤½¤Î»þ¤ÎºÆÍè¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î´ñ½±²ò»¶¤Î»×¤ï¤ÌÍ¾ÇÈ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ç¤¢¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤íÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£³ÆÁªµó¶è¤Ç£±¡Á£²ËüÉ¼Á°¸å¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤ÏÅêÉ¼Î¨¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ù»ýÎ¨°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò¸Ø¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¼«ÂÎ¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤ÉÅÞÀª¤¬¿¤Ó¤º¤Ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥È¿¤Î±Æ¶Á¤Ç¶ìÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬à¹â»Ô¥Ö¡¼¥àá¤È¸Æ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤òÁªµóÀï¤òÄÌ¤¸¤Æºî¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢µ¢¿ö¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£