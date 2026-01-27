【アニメイトイオンモール熊本】 4月 オープン予定 場所：熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232（イオンモール熊本2階）

アニメイトは、4月に新店舗「アニメイトイオンモール熊本」を熊本県上益城郡にあるショッピングモール「イオンモール熊本」内にオープンする。

「アニメイト」は、全国47都道府県に店舗を展開するアニメ・コミック・ゲームの専門店。今回アニメイトの新店舗がオープンする「イオンモール熊本」は、九州最大級の敷地を擁するショッピングモールで、熊本駅からは直通バスが運行しているほか、九州自動車道御船インターから5分という、アクセスに便利な立地となっている。

今回オープンする「アニメイトイオンモール熊本」は、熊本県内2店舗目のアニメイト。話題のアニメグッズや最新のコミックなどが揃う店舗となる。グランドオープンを記念した企画も多数実施予定。詳細情報は順次公開される。

【アニメイトイオンモール熊本】

グランドオープン日：4月オープン予定

住所：〒861-3106 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232 イオンモール熊本2階

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

(C) Kazuhiko Shimamoto・MOVIC イラスト：島本和彦