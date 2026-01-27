¡Ú½°±¡Áª¡Û»°±ºÎÜÎï»á¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¡ÖÆüËÜÀ¯¼£¤¬ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¼´¤ËºÆÊÔ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×
¡Ú½°±¡Áª2026¡¡»ä¤Ï¤³¤¦¸«¤ë¡Ûº£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤òÁý¤ä¤¹²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¾¡¤È¸Æ¤Ù¤ë¿å½à¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÁíºÛ¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù»ýÎ¨¤ÏºÇ°´ü¤òÃ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñÉ¼¤ÎÁÓ¼º¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÎÌîÅÞ¶¨ÎÏ¡¢»²À¯ÅÞ¤¬ºï¤ëÉ¼¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÁý¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÎäÀÅ¤Ê¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£²ò»¶¤ÎÂçµÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤¨¤Ð¡Ö¾¡¤Æ¤Ð´±·³¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¿ÅÞ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤à¤·¤íº£²ó¤ÎÁªµó¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢µÄÀÊ¿ô¤ÎÂ¿²É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÀ¯¼£¤¬ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¼´¤ËºÆÊÔ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤é¤¯¼«¸øÏ¢Î©¤Ï¡¢·ÐºÑ¡¢°ÂÊÝ¡¢¼Ò²ñÀ¯ºö¤Ç°Û¤Ê¤ë»Ö¸þ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÄê¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·À¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤ò·Àµ¡¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬µ÷Î¥¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ëÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬¾®Áªµó¶è¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢¹çÂÎ¤â¡¢½¾Íè·¿¤ÎÊÝ¼é¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÍÍÁê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¤ÏºâÀ¯³ÈÄ¥¤ò´ë¿Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬¤º¤·¤âÊÝ¼éÇÉ¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¿À¯ºö¤Î°ìÉô¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÏÎ©·û¡¦¸øÌÀ¤Ë¤â¡¢¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤Ë¤â´°Á´¤Ë¤Ï´ó¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡¢¹½Â¤Åª¤ËÛ£Ëæ¤ÊÎ©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿¤Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¿¤ÓÎ¨¤ÏÅêÉ¼Î¨¤·¤À¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Í¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²º·òÊÝ¼é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢·ûË¡²þÀµ¤ä¾ÝÄ§ÏÀÁè¤è¤ê¤â¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤Î°ÂÄê¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÇ®¶¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Þ¤À¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Î»Ù»ý¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁØ¤¬¤É¤³¤ËÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¤«¤Ï¡¢ÅêÉ¼Î¨¤ÈÁªµó½ªÈ×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¼¡Âè¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸Ä¿Íµ»¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¯¼£¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÌ±°Õ¤òÆÉ¤àÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÌ±°Õ¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ÆÉ¤à°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Èµ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£À¯¼£¤Ï¿Í´Ö¤¬¹Ô¤¦°Ê¾å¡¢ÆìÄ¥¤ê¤äºÛÎÌ¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò¤«¤é¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤Ï¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÅª¤Ê¿ô¡¹¤ÎÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Í¸¢¼Ô¤¬²¿¤òÁª¤Ó¼è¤ë¤Î¤«¤ò»î¤¹¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬¤É¤ì¤Û¤É¾¡¤Ä¤«°Ê¾å¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯¼£¤¬°ÂÄê¤È²þ³×¤Î´Ö¤Ç¤É¤Î¶Ñ¹ÕÅÀ¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î½°±¡Áª¤ÎÎò»ËÅª°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£