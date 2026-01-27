チャンネル登録者数105万人のYouTuber・きりまるさんが公式YouTubeチャンネルを更新。「大好きな彼にプロポーズしてもらった日」と題し、クリスマスイブにプロポーズされた様子を公開した。

涙ながらのプロポーズ「こんな僕でよければ」

きりまるさんはコスメやダイエット、恋愛などをテーマに発信する28歳のYouTuberで、同世代の女性から多くの支持を得ている。

2025年のクリスマスイブに、彼氏のぽてさんからプロポーズされる一部始終を公開したきりまるさん。当日はサプライズディナーの後に、高級ホテルに宿泊した。

すると、「クリスマスプレゼントを車に取りに行く」と部屋を出たぽてさん。その後、きりまるさんに「枕元の下にルームキーがあるので、それを持って、とある部屋まできてほしい」という電話がかかってきた。

そして、とある部屋に向かったきりまるさん。クリスマスのお祝いサプライズだと思いこんでいたそうだが、真っ暗な部屋にはキャンドルが置いてあり、その先には大きな花束を持つぽてさんの姿があった。

突然の出来事に、泣き出すきりまるさん。そして、ぽてさんは涙ながらに「こんな僕でよければ結婚してください」と、ひざまずいて指輪を渡した。きりまるさんは「よろしくお願いします」と答え、互いに泣きながら抱き合った。

「たぶん、じわじわ実感が湧いていくんだろうな」

2人は「ごめんね（結婚を）待たせて」、「待ってないよ」という言葉を交わしながら、感涙。ぽてさんがきりまるさんの薬指に指輪をはめると、「ちょっときつい？」「奥までいかない」とやりとり。きりまるさんは「（指が）むくんでるから。今日パンパンで」と言いつつ、泣き笑いしていた。

その後、ぽてさんがきりまるさんに手紙を読み、思い出を振り返りつつ、「東京に来てからのすべての思い出にきりちゃんがいて、本当に幸せを感じています」と感謝を述べた。

「これからきりちゃんに訪れるつらい山を、二人で手を取り合って乗り越えるのもいいですが、たくさんつらい思いをしてきたきりちゃんは、もうつらい山を登る必要はないです。俺が先回りして全部平らな道にしておきます」

プロポーズを受けて、きりまるさんは「心の整理がついてなくて、なんかもうたぶん、じわじわ実感が湧いていくんだろうな」と話した。ちなみに、「どうやって指輪のサイズわかったの？」というきりまるさんに対し、ぽてさんはきりまるさんのインスタの指輪を観て、家にある指輪が何号か調べたとのこと。しかし、薬指につけているものはほとんどなく、しかも左右で指輪のサイズは変わるため、苦労したのだという。

幸せそうな2人に対し、コメント欄では「自分のことみたいに嬉しいよ、おめでとう」「どこを切り取っても本当にきりちゃんが好きなんだな〜って伝わってきて一生2人が幸せでいて欲しいって思う」「泣く訳はないと思ったら割と序盤から泣いた」と祝福の声が寄せられた。