通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間11％台半ば 少し落ち着くも高い水準
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.57 7.52 9.44 7.02
1MO 10.30 6.59 9.05 6.52
3MO 9.45 6.48 8.45 6.67
6MO 9.29 6.64 8.53 7.14
9MO 9.29 6.84 8.60 7.45
1YR 9.25 6.95 8.64 7.67
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.50 10.19 9.85
1MO 9.00 8.70 8.48
3MO 8.67 8.55 8.04
6MO 8.92 8.92 8.04
9MO 9.12 9.21 8.11
1YR 9.21 9.39 8.13
東京時間10:58現在 参考値
昨日に比べると少し落ち着きを取り戻したものの、かなり高い水準での推移となっており、市場の警戒感が見られる
