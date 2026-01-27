　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　11.57　7.52　9.44　7.02
1MO　10.30　6.59　9.05　6.52
3MO　9.45　6.48　8.45　6.67
6MO　9.29　6.64　8.53　7.14
9MO　9.29　6.84　8.60　7.45
1YR　9.25　6.95　8.64　7.67

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.50　10.19　9.85
1MO　9.00　8.70　8.48
3MO　8.67　8.55　8.04
6MO　8.92　8.92　8.04
9MO　9.12　9.21　8.11
1YR　9.21　9.39　8.13
東京時間10:58現在　参考値

昨日に比べると少し落ち着きを取り戻したものの、かなり高い水準での推移となっており、市場の警戒感が見られる