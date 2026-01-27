ＭＬＢのＮｏ１二塁手はＤバックスのマルテ…専門局選出 強盗被害など苦難の年も揺るがず ド軍からは上位１０人に入らず
米専門局「ＭＬＢネットワーク」は２６日（日本時間２７日）、ＭＬＢの二塁手「トップ１０」をランキング形式で発表。第１位にはダイヤモンドバックスのＫ・マルテ内野手（３２）が選ばれた。２５年に続く連覇となった。
マルテは通算１７０本塁打のスター選手。昨季は自宅が強盗被害に遭い、試合中にファンから亡き母に関する侮辱的な言葉を浴びせられて涙するなど苦難の年となったが、１２６試合で打率２割８分３厘、２８本塁打、７２打点、４盗塁を記録した。２４年には自己最多の３６本塁打、９５打点をマーク。このオフにはトレード放出のうわさが絶えなかったが、Ｄバックスに残留していた。今年３月に行われるＷＢＣドミニカ共和国代表でも主力として期待がかかる。
ワールドシリーズを連覇しているドジャースは昨季、エドマンの故障などの影響もあって二塁手を固定できなかったことから選外となった。同局が選出した二塁手ランキング上位１０選手は以下の通り。なお、ファン投票でもマルテは１位だった。
〈１〉マルテ（Ｄバックス）
〈２〉チザム（ヤンキース）
〈３〉ホーナー（カブス）
〈４〉ドノバン（カージナルス）
〈５〉セミエン（メッツ）
〈６〉アルテューベ（アストロズ）
〈７〉トーレス（タイガース）
〈８〉エドワーズ（マーリンズ）
〈９〉Ｂ・ロー（レイズ）
〈１０〉チュラング（ブルワーズ）
※ファン投票
〈１〉マルテ（Ｄバックス）
〈２〉ホーナー（カブス）
〈３〉チュラング（ブルワーズ）
〈４〉アルテューベ（アストロズ）
〈５〉クレメント（ブルージェイズ）
〈６〉チザム（ヤンキース）
〈７〉アルビーズ（ブレーブス）
〈８〉ドノバン（カージナルス）
〈９〉セミエン（メッツ）
〈１０〉トーレス（タイガース）