米国出身のタレント・厚切りジェイソンの姿に驚く人が続出した。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

２６日放送のテレビ東京系「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（月曜・後１１時６分）第３話にゲスト出演。小料理店「田の実」に突然、男性の外国人客が現れる。店に入るなり、英語でしゃべっている。店主の田口（吹越満）は「とりあえず開いてる席どうぞ」と言い、常連客の染島（片岡凜）は「プリーズ、シット…」と座るよう促す。その後も英語で話し続ける男性に田口は困惑しながらも、料理を提供。「オイシイ！」と言われると「サンキュー！」と笑顔になった。

この外国人客を演じたのが厚切りジェイソンだった。ネットは「お客さん役、厚切りジェイソンさんだったのか！気づかなかった笑」「田の実にいきなり来て１人でめっちゃ英語喋ってた人が厚切りジェイソンなの」「待って厚切りジェイソンだったの！？！？？？？？！」「久しぶりすぎてまさかの厚切りジェイソン出てるの最初全然気付かずに観てたのじわじわ来てるｗ」「厚切りジェイソンだったんかーーー！？メガネ外したらだれか分かんなかったーー！！」「気づかんかった」「お店に来た外国人役って厚切りジェイソンだったんだ！メガネとスーツじゃないと全然気づかない」とびっくり。

眼鏡を外して印象ガラリ。「ってか、厚切りジェイソン、メガネ取ったらマジでイケメン過ぎやろ！！びっくりした」「厚切りジェイソンだったんだ！シュッとしてた」と思わず二度見した。