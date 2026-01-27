甘酒の牛乳割り【材料】（2人分）甘酒 100ml牛乳 100~200ml【作り方】1、甘酒と牛乳を小鍋に入れ、弱火で湯気が立つ程度に温める。【このレシピのポイント・コツ】甘酒と同量〜2倍を目安に牛乳で割るのがおすすめです。