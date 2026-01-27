靴下を履く際に見るぐらいで普段はほとんど意識しないのが足指である。ところが、その足指の「つかむ力」が健康長寿と深い関係にあることをご存じだろうか。2000人を調べてきた畿央大学の瓜谷（うりたに）大輔教授が自分で「足指力」を測る方法と鍛え方を解説する。

最近、歩いていて誰かに簡単に追い抜かれてしまったり、以前は気にならなかった段差につまずくことが増えた経験はないだろうか。実はそれ、足指の力（足指力〈そくしりょく〉）が弱っているからかもしれない。

人は加齢によって、筋力など身体能力が弱ってくる。さらに衰えが進むと「フレイル」（虚弱）という状態になりやすいことが知られている。特に足腰が弱るフレイルは、歩行困難になるリスクが高いが、最近になって注目されるのが、転倒との関係だ。

瓜谷大輔教授

例えば、東京消防庁によると、転倒したり階段などから落ちることによって救急搬送された人は、5年間で30万人以上に上る。「ころぶ」だけで歩行困難なんて大げさに聞こえるかもしれないが、実際には転倒で重症・中等症のけがと診断される人は全体の4割だ。

また、転倒や転落事故で亡くなる人は交通事故による死亡者の3倍以上になり、高齢者にとって「あの世への一丁目」でもあるのだ。

ここで注目すべきは、転倒の大きな原因が足指の衰えにあるということだ。高齢者133人を1年間追跡した研究によると、転倒経験のある人の足指の握力は20％低いとの報告がある。

「足指の力」とは、簡単に言うと、足の指でモノをつかむ力のこと。足指が強いと坂を上るときに踏ん張ることができたり、意識せずとも速く歩くことができる。高齢者だけではない。野球のピッチャーが投球する際にも足指はマウンドをつかみ力を発揮する。

近年知られるようになった足指の重要性

その一方で、日常的に足指の力がどれぐらいあるのかを意識している人は少ない。血圧のように自分で測る手段が身近にないからだ。定期健康診断でも足指力を測る検査はない。それもあって、足指の重要性が知られるようになってきたのは、最近のことなのである。

医学界では足指と老化の関係に早くから注目してきた研究者もいる。畿央大学（奈良県）の瓜谷大輔教授もその一人だ。理学療法士でもある瓜谷教授は、他の研究者たちと協力して足指の筋力を測る機器を開発。10年以上かけてデータ収集と分析を行ってきた。

その、瓜谷教授の研究室を訪ねると、室内の一角にカステラの箱（一斤）を少し大きくしたような機器が置いてある。「足指（足趾〈そくし〉）筋力測定器」だ。

どんな経緯で足指に注目するようになったのか、瓜谷教授に聞いてみた。

「私は理学療法士として、筋骨格系の疾患治療や研究を専門としてきました。大学（神戸大学）を出たばかりの頃は、むしろ膝や肩の治療が中心で、足指について専門的に学ぶ機会がありませんでした。10年以上前は、国内でもあまり手を付けられていない分野だったのです。一方、海外の論文を調査すると、足指に関する研究があって、体のバランスを保つ役割とか、転倒と深い関係にあることが指摘されていました。今の大学に移ってきて、まだ研究テーマが決まっていなかったこともあって、本格的に研究テーマにすることにしたのです」

地面をつかみ押す力

研究をスタートした頃は、幼児の身体能力に関する調査がメインだった。最近の子供は裸足で走り回る経験が少ないため、運動能力の低下が指摘されていたのだ。

しかし、データを集めるうち、高齢者にとっても足指が重要であることが分かってくる。

「例えば、移動能力を測る『タイムド・アップ・アンド・ゴー・テスト』というのがあり、医学界ではTUGTと呼ばれています。どれだけ速く歩けるかを測るのですが、時間がかかるほど衰えが進んでいることを示している。このTUGTのデータと、足指の握力に深い関連性があることが分かってきました」

テストを受けた高齢者ならご存じかもしれないが、TUGTは椅子に座った状態から立ち上がり、3メートル先に立てた棒やコーンを回って、また戻ってくるというもの。一般に13.5秒以上かかると転倒リスクが高まり、介護が必要とされる。

「TUGTは、足指の力が弱っている人にとっては、ちょっと難しいのです。例えば椅子から立ち上がるという行為は、重心移動すれば簡単ですが、お年寄りにはできない人がいる。立ち上がるには、体の重心を前に持ってゆく。次に足指を踏ん張ってそれを受け止めるという一連の動作が必要になるからです」

立ち上がると、今度は歩くための力が必要になる。足指で地面をつかみ、押し返すという動きだ。これができないと、歩みは自然と遅くなる。

「他にもアキレス腱の下にある『足底腱膜（そくていけんまく）』が歩行に大きく関係します。人は歩くとき、テンションをかけるように、ぐっと足底が固くなる。その際、固くなるのが『足底腱膜』ですが、それには足の指にしっかり力がかかっていないと固くならないのです」

もっとも、研究をスタートさせた頃は足指の力を測定する手段がなかった。標準的な足指の握力がどれぐらいなのかも知られていなかったのだ。

2000人のデータ

そこで瓜谷教授は先輩や同僚と共に、測定器を開発するところから始める。そして、でき上がったのが先の「足指筋力測定器」である。それを携えて、時間を見つけてはショッピングモールなどに出かけ、通行人などに協力を呼びかけた。そうやってデータを集め、2014年に論文を発表する。

測り方はまず、足首をベルトで測定器に固定する。足が置かれる部分の先端には金属のバーが付いており、足指を掛けて全力で約3秒間引っ張る。すると、モニターに何キロという数字が表れる仕組みだ。握力計の“足版”といっていい。

瓜谷教授が続ける。

「測定した人数は現在、2000人を超えていますが、当時、調査したのは20歳から79歳までの1842人の男女でした。10歳ごとに年齢群を六つに区切り、年齢を経るとどう変化するのかも観察した。すると、男性では50代以降、女性は40代から60代にかけて明らかに足指の握力低下が見られたのです」

瓜谷教授の調査によると、年代別では30代が最も足指の握力が強く、

（50代）

男性14.4キロ

女性8.9キロ

（60代）

男性12キロ

女性8.9キロ

（70代）

男性10.4キロ

女性7.3キロ

と次第に落ちてくる。これが病気で長期入院し、歩くのがおっくうになったりすると、わずか2〜3キロにまで落ちてしまう人もいる。やはり、歩行能力は足指と深い関係がある。瓜谷教授らはデータを取りながら確信を深めていった。

後に述べるが、足指の力はトレーニングによって復活させることもできる。それをお伝えする前に、そもそも足指が、どのような構造になっていて、どんな役割を果たしているのかを説明しておきたい。

「足の内部はとても複雑で、骨は片側で26個。そのうち足指の骨は14個あります。体全体の骨の数が約200個ですから、1割以上の骨が脚の先に集まっていることになる。その骨をふくらはぎや脛から来る外在筋、そして足裏にある内在筋といった筋肉、加えて靭帯や腱が連携するように支えているのです」

脳機能の衰えに影響？

立っている場合、足は人の体の中で唯一、地面に接する部位だ。地面からの圧力を受けながら、何十キロという体の姿勢を保ち続ける。それには、筋肉が数多くの骨を常にコントロールする必要がある。試しに、片目をつむり、片足で立ってみると、いかにバランスを取るのが難しいかが分かる。この筋肉が衰えてくれば、転倒しやすくなるという理屈が実感できるだろう。

他にも、足指を使わないでいることは、脳の機能の衰えにも関係するのではないか、と瓜谷教授が指摘する。

「脳のトレーニングでは、手の指を使うことが勧められます。指先を動かすと、脳を刺激し血流を活性化させるといわれるからです。これは、サルを使った実験でも証明されている。しかし、現代人は手を使っても足指に関しては靴を履いて固定させた生活を送っています。手だけでなく足指を動かさなければ、脳に情報や刺激が行きにくいというのは十分考えられることです」

それならば、さっそく先の「足指筋力測定器」で自分の足指力を測ってみたい、と思う方もいるはずだ。しかし、残念ながらこの機器は、血圧計や握力計のように手軽に買うことはできず、瓜谷教授ら研究者や特定の施設だけで使われているのが現状だ。

だが、測定器を使わずとも足指が衰えているかどうかを測る方法はある、と瓜谷教授は言う。

例えば、「ペーパーグリップテスト」。用意するのは、手伝ってくれる人を1人（検査者）と、2センチ×10センチほどの紙片だけでいい。足の親指の付け根で紙片を押さえ、かかとが浮かないように、膝を押す。検査者が紙を引き抜こうとしたら、力いっぱいそれに抵抗する。3回紙を引っ張って、3回とも簡単に抜けるようだと黄信号（陽性）だ。若く健康な人は、足の指でつかむ力が強く、紙は簡単に抜けない。

「上級者向け」も

他にも足指を広げたり丸めたりするだけでも、ある程度分かるという。足指の筋肉は指の可動域と関係しており、筋力が弱ってくると思ったように広げられなくなる。まず、裸足になって指を広げ、上に反るように開いたり、逆にグルっと内側に丸められる人は、標準以上の筋力があると見ていい。

やってみて、あれ？ こんなはずではなかったのに、という結果になる人もいるだろう。だが、心配はない。足指の力は取り戻すことができる。ぜひ、次にご紹介するトレーニングを試していただきたい。

まずは、「タオルギャザー」。瓜谷教授に教えていただこう。

「長さ50センチほどのタオルを縦に床に置きます。手前の端にかかとを置いて、タオルを押さえながら、足指で手繰り寄せるのです。先端まで手繰り寄せたら、これを1回として、合計で10〜15回繰り返し、1セットとします。1日あたり2〜3セット行うのがいいでしょう。身近にあるものを使って椅子やソファに座りながらできるので、気軽に始められます」

タオルギャザーには「上級者向け」がある。

「余裕ができてきたら、タオルの足と反対側の先端に重しを置いて、同じことをやります。これで少し大変になる。例えば、水を入れた500ミリリットルのペットボトルを置いて引き寄せてみる。簡単にできるようになったら、だんだんペットボトルを重たくしてゆくのです」

やってみると、結構しんどい。別のトレーニング法もある。これもシンプルだ。

「まずビー玉や、スーパーボールなど、足指でつかめるものを10個ほど用意します。家で使わなくなった乾電池でも構いません。さらに空箱を用意します。玉やボール（あるいは乾電池）を足指でつかんで、一つずつ箱に入れてゆくのです。これを片足で10回ほど。それが終わったら、反対の足でまた10回ほど行うのがいいと思います」

ゲーム感覚が重要

トレーニングで大事なのはゲーム感覚で行うことだ。2人でできるものもある。ロープの両端をお互いの足指でつかみ“綱引き”を行うというもの。また、「グー・チョキ・パー体操」といって、足指を丸めたらグー、親指と2番目の指を交差したらチョキ、指全体を大きく広げたらパーと決めて、じゃんけんを行うというものだ。これも片足ごとに10回行う。

「私の経験ではお年を召してくると、うまくグー・チョキ・パーが出せない人が多くいます。指をきれいに開くことができる方だと、逆に耳がものすごく遠いお婆ちゃんでもスタスタ歩けます。足指をしなやかに動かせる人は、やはり筋力が強い。だから、指を開いたり閉じたりするトレーニングは、歩行力をつけるのに大きな効果があると思います」

いかがであろうか。

鍼灸（しんきゅう）の世界では、足の指にたくさんの「ツボ」が集まっているといわれる。現代医学・長寿医学においても「足指力」の重要性が、見直されているのである。

瓜谷大輔（うりたにだいすけ）

医学博士。神戸大学卒業、兵庫医科大学大学院などを経て畿央大学へ。現在、健康科学部教授。同志社大学非常勤講師。日本ラグビーフットボール協会C級コーチ。

「週刊新潮」2026年1月22日号 掲載