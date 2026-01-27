「どんなグラタンが好き？」＜回答数38,692票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第422回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「どんなグラタンが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「どんなグラタンが好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
失敗しない！基本のマカロニグラタン
【材料】（2人分）
鶏もも肉(小) 1枚
塩 小さじ 1/3(鶏もも肉のg数の0.8%)
玉ネギ 1/2個
グリンピース(生) 大さじ 4
マカロニ 80g
サラダ油 少々
牛乳 350ml
バター 25g
小麦粉 大さじ 3
塩 適量
ピザ用チーズ 適量
【下準備】
1、鶏もも肉はひとくち大に切り、塩をもみ込む。玉ネギは縦薄切りにする。マカロニは表示の時間通りにゆでてザルに上げ、くっつかないようにサラダ油をからめる。
【作り方】
1、フライパンに玉ネギ、バターを入れて中火で炒め、しんなりしてきたら鶏もも肉を加え、表面の色が白っぽくなるまで炒め合わせる。
2、火を止めて小麦粉を加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜ、再び火にかけて炒める。牛乳を2〜3回に分けて加え、その都度良く混ぜる。
粉っぽさをなくすために、しっかり炒めてください。
3、トロミがついたらグリンピースとマカロニを加え、塩で味を調えて耐熱容器に移し、ピザ用チーズをのせてトースターで美味しそうな焼き色がつくまで焼く。
(E・レシピ編集部)
