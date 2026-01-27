自分の行為を撮影された内田理央“千春”、中村ゆりか“えみる”の裸の写真で行動を起こす… 27日放送『略奪奪婚』第4話【あらすじ】
テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：30〜深1：00）の第4話が27日深夜に放送される。
【場面写真】前話では行為の写真を撮られ…動き出す内田理央
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
自分をゆすってきたナオ（松本大輝）のスマホから、えみるが裸で男性に腕枕されている写真を見つけた千春。ナオの情報提供により、相手は人気ライバーの海斗（ISSEI）だと分かる。
一方、えみると母親の間に挟まれ我慢の限界がきた司は、事務員の梅田（川島鈴遥）との距離が近付きつつあった。「全てを奪ったあの女の裏の顔を知りたい」。えみるのお気に入りが海斗だと知った千春は、海斗との接近を試みる。
