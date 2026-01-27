¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦À¾ÈªÂç¸ã¤µ¤ó¤¬É½»æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÌþ¤··Ï¥Ò¥í¥¤¥óÇòßÀÈþÅÆ¤µ¤ó¡Ö¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×No.4ËÜÆüÈ¯Çä
¡Ö¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×2026Ç¯No.4
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×2026Ç¯No.4¤ò1·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï450±ß¡£
¡¡TV¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥È¥ê¤È¶¸¸¤¡×¤Î¼ç±é¤ÇÏÃÂê¤Î¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦À¾ÈªÂç¸ã¤µ¤ó¤¬É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤È¤í¤±¤ëÌþ¤··Ï¥Ò¥í¥¤¥óÇòßÀÈþÅÆ¤µ¤ó¡£WÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡ÖÇòßÀÈþÅÆ ÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤È¡ÖÇòßÀÈþÅÆ¤È¤¸¹þ¤ßÎ¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¹È±©¤ê¤ª¤µ¤ó¤¬¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ì¡²è¤Î´¬Æ¬¥«¥éー¤Ï¡Ö¥Þ¥È¥ê¤È¶¸¸¤ ―Ï©ÃÏÎ¢¤ÎÃËÃ£―¡×¡¢Ï¢ºÜÂè2²ó¤Î¡Ö¥À¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×¤ä¡¢ºÇ¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè17´¬¤È¡ÖATLANTA 1996¡×Âè1´¬È¯ÇäµÇ°¤Î¡ÖMr.CB¡×¤¬¥«¥éーÈâÉÕ¤¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£