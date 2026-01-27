「隠れ脳梗塞」になりやすい人の4つの特徴はご存知ですか？【医師解説】

メディカルドック監修医が隠れ脳梗塞を発症しやすい人の特徴・セルフチェック法などを解説します。

監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

「隠れ脳梗塞」とは？

医師、医学博士。2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。

隠れ脳梗塞とは症状が全くでない脳梗塞のことであり、脳ドックなどで思いがけず発見されることがあります。前頭葉は思考や判断、感情のコントロール、運動などに関わる機能、後頭葉は視覚に関わる機能、側頭葉内側は記憶に関わる機能というように、脳の機能は部位・領域ごとで異なります。そのため、脳梗塞を発症すると手足が動かなくなったり(麻痺)、うまく話せなくなったり(構音障害・失語)、しびれなど感覚の異常がみられたり(感覚鈍麻・異常感覚)、視野が欠けたり(視野欠損)します。脳梗塞を発症した部位に応じた症状が出現しますが、機能的に重要性の高い部位でない場合や、脳梗塞の病変が小さい場合には症状がみられないことも少なくありません。このように症状がみられず偶発的に発見される脳梗塞を隠れ脳梗塞といいます。

Cardiovascular Health Studyでは隠れ脳梗塞がある人では、ない人と比較して年間の脳梗塞発症率が2倍になったとの報告があり、別の研究では隠れ脳梗塞があると脳卒中の発症リスクが4倍になったとの報告もあります。また認知症を合併するリスクが高くなることも報告されており、見つかった場合には注意が必要な疾患です。

「隠れ脳梗塞」と「脳梗塞」の違いは？

前述のように隠れ脳梗塞とは症状のない脳梗塞のことであり、症状の有無が主な違いとなりますが、隠れ脳梗塞と脳梗塞では治療方針にもやや違いがあります。

脳梗塞とは脳に血液を送る動脈に血栓などの塞栓物が詰まったり、動脈硬化や動脈解離により血管が狭くなったりすることで、脳細胞に十分な血流が送られずに脳細胞が壊死してしまう疾患であり、発症した場合には原因検索を行い、抗血栓療法(血液サラサラの薬)を含む病態に応じた再発予防が必要となります。

隠れ脳梗塞でも微小血管障害などの脳梗塞を起こすような背景があると想定され、今後に脳梗塞や認知症を発症するリスクが高くなるため、脳梗塞に準じたリスク評価や再発予防のための治療を行うことが望ましいと考えられていますが、抗血栓療法の有用性は確立されておらず、多くの場合は血圧管理などを中心とした治療を行うこととなります。

隠れ脳梗塞になりやすい人の特徴

隠れ脳梗塞は前述のように生活習慣病、特に高血圧のある方で発症しやすいことが知られています。塩分摂取量が多い、偏った食生活や過食をしている、運動をあまりしない、肥満があるなどの人では高血圧や糖尿病などの生活習慣病を罹患している可能性も高く、隠れ脳梗塞も発症しやすいと考えられます。

塩分摂取が多い

隠れ脳梗塞の一番の危険因子は高血圧であり、塩分摂取量が多いと高血圧となりやすく、隠れ脳梗塞のリスクが高くなります。減塩の調味料を使う。ラーメンなどのスープはあまり飲まないなど、出汁や酢などの食塩以外での味付けを行うなど、6-8g/日を目標とした減塩を心がけましょう。

メタボリックシンドローム・肥満

メタボリックシンドローム、肥満の人では隠れ脳梗塞を発症しやすいことが報告されています。メタボリックシンドロームや肥満の方では糖尿病や高コレステロール血症などの生活習慣病も併発していることが多く、また末梢性睡眠時無呼吸症候群も併発しやすいため、隠れ脳梗塞に限らず、心筋梗塞や脳梗塞などの心血管イベントのリスクも高くなります。

食事は食べすぎずに適量とし、適度な運動を行うことが重要です。

喫煙をしている

喫煙が隠れ脳梗塞の要因となることも報告されています。喫煙量が増えるにしたがって隠れ脳梗塞も増えることも指摘されており、喫煙者では早期の禁煙が望ましいと考えられます。

健康診断を受けていない、高血圧などを放置している

高血圧は隠れ脳梗塞の一番のリスク要因とされており、高血圧の状態が続くことで発症しやすくなります。適切な血圧管理を行うことで隠れ脳梗塞の発症や悪化のリスクを下げることができると言われています。

健康診断を定期的に受け、高血圧が指摘される場合には生活習慣の改善とともに適切な治療を受けるようにしましょう。

隠れ脳梗塞のセルフチェック法

隠れ脳梗塞は症状がないことが特徴の脳梗塞であり、見つけるためには脳ドックなどで頭部の画像評価を行う必要があります。隠れ脳梗塞はセルフチェックで気づくことは困難ですので、ここでは気づきづらい脳梗塞の症状やそのセルフチェック法について説明します。

気になる症状がある場合には脳神経内科や脳神経外科を受診しましょう。

記憶力や情報処理能力の低下

記憶力や情報処理能力などの認知機能の変化は見落とされやすい症状の一つです。クロスワードや数独などの知育パズルを解く、カレンダーなどを見ずに予定を思い出してみるなどで、情報処理能力や記憶力をチェックすることができます。急にパズルが解けなくなったり、記憶力が落ちたりした場合には脳梗塞の可能性があります。

軽微な脱力

脱力が軽微な場合には症状に気づけない場合があります。手足を挙上・保持して手足が下がってこないか、普段通りに歩行ができるか、話し方はおかしくないかなどを確認しましょう。左右のどちらかのみに脱力がある場合、症状が突然出現した場合には脳梗塞の可能性があります。

構音障害・失語

普段からあまり会話する機会が少ない方は、話しにくさや声がうまく出せないなどの症状があっても気づかないことがあります。家族や友人と電話するなど、周囲の方との交流を増やすことが望ましいですが、文章を音読する、発声練習をするなどにより、声がうまく出せるか、音のゆがみがないかなどをセルフチェックすることができます。

「隠れ脳梗塞」についてよくある質問

ここまで隠れ脳梗塞などを紹介しました。ここでは「隠れ脳梗塞」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

隠れ脳梗塞は何人に一人の割合で発症するのでしょうか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

島根県で行われた研究では隠れ脳梗塞は40歳未満ではほとんど見られず、年代ごとの発症率は40歳代で5％程度、50歳代で10％程度、60歳代で20％程度、70歳代で30％程度と加齢に従ってほぼ直線的に増加すると報告されています。50歳を越えたら10人に1人以上の割合で隠れ脳梗塞を発症していることから、症状がなくとも脳ドックなどで検査を受けることが良いでしょう。

隠れ脳梗塞はMRI検査で発見することはできるのでしょうか？

村上 友太（むらかみ ゆうた）医師

はい、その通りで、隠れ脳梗塞はMRI検査で発見することができます。一方で、CT検査はMRI検査と比べて濃度分解能が劣るので、隠れ脳梗塞を見つけられない可能性があります。

編集部まとめ

隠れ脳梗塞はその病気自体には症状はありませんが、隠れ脳梗塞がある方では脳卒中の発症率が4倍、認知症の発症率が2倍になるとの報告があり、注意が必要な病気です。

脳ドックなどでの画像検査で偶然発見されますが、40歳以降で発見されることが多くなり、50歳代では10人に1人、60歳代では5人に1人で発見されます。高血圧などの生活習慣病のある方で発見されやすく、発見された場合も血圧コントロールなどの適切な治療を受けることで、隠れ脳梗塞の増加や脳卒中、認知症の発症を予防することが可能です。40歳を越えたら脳ドックなどを定期的に受け、早期発見・早期治療を心掛けることが重要です。

