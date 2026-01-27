BLUETTI JAPAN株式会社は、気温－25℃でも使用できるポータブル電源「Pioneer Na」を1月27日（火）に発売した。

近年、冬キャンプや車中泊といったアウトドアスタイルの広がりに加え、記録的な寒波や自然災害への備えとして、低温環境でも使用できる電源への需要が高まっているという。

一方で、リチウムイオン電池を採用するポータブル電源の場合、氷点下で性能が大きく低下する点が課題とされてきた。

同製品はナトリウムイオン電池を採用することで、放電時は－25℃～、充電時は－15℃～という極寒の環境下でも動作する。

氷点下での車中泊、雪中キャンプ、寒冷地における冬季の計画停電、災害時のバックアップ電源としての利用を想定している。

また、ACコンセントとソーラーパネルを併用する1,900Wのハイブリッド充電に対応し、0％から80％までを最短35分で充電可能。

バッテリーは、4,000回以上の充放電サイクル後も残存容量70％を維持する長寿命設計となっており、毎日使用した場合でも10年以上使い続けられるという。加えて、バッテリー管理システム（AI-BMS）による多重保護機能を備え、長期間保管する防災用途にも配慮している。

定格出力は1,500Wで、電力リフト機能により最大2,250Wまで対応する。これにより、電気ケトルや調理家電、暖房器具など、冬場に使用頻度の高い家電製品の使用も可能にしている。

単体モデルのほか、ソーラーパネルや走行充電器とのセットも用意する。

主な仕様

セット

バッテリー容量：900Wh 定格出力：1,500W（電力リフト時：2,250W） バッテリータイプ：ナトリウムイオン 動作温度：－25～40℃（放電時）、－15～40℃（充電時） 外形寸法：340×247×317mm 重量：約16kg 価格：16万6,000円「Pioneer Na」+「100W ソーラーパネル」セット：19万4,300円 「Pioneer Na」+「200W ソーラーパネル」セット：22万9,600円 「Pioneer Na」+「350W ソーラーパネル」セット：28万2,300円 「Pioneer Na」+「Charger 1」（走行充電器）セット：18万4,000円