日韓の差は歴然…準備不足と戦術不在で迷走した韓国サッカーが残した「不振」と「失望」【U-23アジア杯】

サッカーU-23アジアカップは、U-23韓国代表の現在地を赤裸々にさらした舞台だった。結果は4位。成績よりもさらに大きな問題は“過程”だった。準備、競技力、そして大会後の対応まで、あらゆる面で刷新が必要だというシグナルが明確になった。

イ・ミンソン監督が率いたU-23韓国代表は、1月25日（日本時間）まで行われた同大会で4位に終わった。グループステージは1勝1分1敗の2位で辛うじて突破したが、準々決勝でオーストラリアを破り勢いを盛り返した。だが、流れはそこまでだった。日本との準決勝で0-1と敗れると、キム・サンシク監督が率いたベトナムとの3位決定戦では延長まで2-2とし、PK戦を6-7として敗れた。

（写真提供＝韓国サッカー協会）

大会を通して一貫した印象は「不振」と「失望」だった。

日本とウズベキスタンが2028年ロサンゼルス五輪を見据えてU-21世代でチームを組んだのに対し、韓国は規定通りU-23世代をフルに駆使しても、試合の主導権をほとんど握れなかった。日本戦では戦術対応が遅れ、試合を通じて相手のペースに引き込まれる展開が繰り返された。ベトナム戦でも数的優位を活かせず、密集した守備を攻略できなかった。U-23世代で韓国がベトナムにPK戦負けを記録したのは初めてのことだ。

問題は現場だけにとどまらない。準備過程の空白が今回の大会でそのまま露呈した。

韓国サッカー協会（KFA）はパリ五輪出場を逃した2024年U-23アジアカップ以降、約13カ月間にわたりU-23韓国代表の監督職を空席にした。会長選挙などの内部事情を理由に、世代別代表の運営をすべて後回しにしたのだ。イ・ミンソン監督は昨年5月になってようやく就任したが、実質的な準備期間は極めて限られていた。世代別代表の招集も制限的で、クラブの招集問題で大学選手が混ざるなど、完全な戦力構成も難しかった。

競技力への批判はすぐに指導力論争へとつながった。サッカー界の内外では、イ・ミンソン監督のサッカー哲学が今回の大会で見えなかったという評価が多く寄せられている。セットプレーで一定部分の成果を出したが、試合運営の方向性と変化ははっきりしなかった。

オーストラリア戦の勝利を除けば、明確な方向性が見えなかった点が惜しさを大きくした。「フェアプレー賞」が唯一のトロフィーとして残った事実も、韓国サッカーの競争力を振り返らせた。

大会終了後のイ・ミンソン監督の発言は、また別の論争を生んだ。

帰国直後、指揮官はファンに謝罪し、アジア大会での巻き返しを約束した。続くインタビューでは、大会総評と問題点について「レビューが終わった後、協会と議論する」として具体的な回答を避けた。ベトナムとのPK戦で敗れた後、当時GKを務めたファン・ジェユン（水原FC）がSNSで謝罪文を伝えた点については、「プロ選手として良くない行動」と公に言及した。選手を守るより、責任転嫁に見え得る発言だという批判が後を追った。

視線はすでに、今秋に日本で開かれる名古屋アジア大会へ向かっている。アジア大会は兵役免除がかかった大会だ。ヤン・ミンヒョク（コベントリー）、ペ・ジュンホ（ストーク）など海外組とオーバーエイジ枠合流の可能性が戦力を引き上げることはあり得る。戦術の完成度とチーム掌握力が伴わなければ、結果を断言しにくい。残された時間は多くない。

今回のU-23アジアカップは、単なる4位という成績以上の意味を残した。世代別代表の運営全般を改めて点検せよという警告音だ。刷新は選択ではない。いま決断しなければ、アジア大会、そして2028年ロサンゼルス五輪まで揺らぎ得る。韓国サッカー協会と戦力強化委員会の判断が、これまで以上に重要になっている。

（記事提供＝OSEN）