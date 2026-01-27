「驚異的」“冷遇”で放出報道もあった日本期待の22歳MF、今季２度目の先発で躍動！現地メディアは称賛「スタメン入りは正当だ」

「驚異的」“冷遇”で放出報道もあった日本期待の22歳MF、今季２度目の先発で躍動！現地メディアは称賛「スタメン入りは正当だ」