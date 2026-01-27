11時の日経平均は16円安の5万2868円、ファストリが48.94円押し下げ 11時の日経平均は16円安の5万2868円、ファストリが48.94円押し下げ

27日11時現在の日経平均株価は前日比16.82円（-0.03％）安の5万2868.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は522、値下がりは1008、変わらずは65と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は48.94円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、日東電 <6988>が26.91円、信越化 <4063>が13.54円、コナミＧ <9766>が13.2円、大塚ＨＤ <4578>が11.53円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を104.29円押し上げている。次いで東エレク <8035>が17.05円、リクルート <6098>が10.83円、レーザーテク <6920>が9.09円、ディスコ <6146>が8.22円と続く。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、非鉄金属、卸売、海運と続く。値下がり上位には医薬品、電気・ガス、陸運が並んでいる。



※11時0分13秒時点



株探ニュース

