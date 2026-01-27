サウジアラビアで行われたサッカーのU-23（23歳以下）アジアカップ決勝で日本に大敗した中国のサポーターが現地のファンから取り囲まれて嘲笑される出来事があった。台湾メディアの自由時報が26日に報じた。

24日に行われた決勝は、日本が4-0で中国を下して連覇を達成した。中国のネットユーザーからは「実力差がかなりある」「日本とはもともとレベルが違った」「決勝に進出で来たこと自体がブレイクスルー」など、冷静に結果を受け止めるコメントが多く上がった。

しかし、試合終了後に現地で撮影された動画がSNS上に出回り物議を醸した。動画には、地元のサウジアラビアのファンとみられる人物らが中国のサポーターを取り囲み、歓声を上げながら手で「0」と「4」をつくって見せつけ、嘲笑する様子が映っている。

自由時報によると、この動画を見た台湾のネットユーザーも嘲笑に加勢したといい、「この嘲笑は気に入った」「お前たちは永遠に日本を超えられない」「子どもにまで笑われてる」「乱闘を起こさなかっただけ進歩したよ」「中国はあちこちで他国をいじめているから、サッカーで大敗していじめられるのも当然」「小粉紅（ピンクちゃん。中国の愛国主義的な若者）たちはまた心が折れるだろう」といったコメントが書き込まれたことを紹介した。（翻訳・編集/北田）