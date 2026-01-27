【ギャグ漫画】生徒指導のつもりが大誤算!?「坊主にしろ！」とは言ったけど…想定外すぎる生徒の行動に爆笑必至【著者に聞く】
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作紹介するとともに、作者に本作を描いたきっかけについても伺った。
無駄のない描写とテンポの良いオチで思わず笑えてしまうギャグ作品を描き続けている、漫画家ののぞみわたるさん。SNSで公開されている「のぞみわたるのギャグ漫画」の中でも、特に反響を集めたのが、学校での生活指導のワンシーンを描いた4コマだ。
問題行動を起こした生徒の吉田君に、「罰として明日までに坊主にしろ！」と先生が怒鳴る。学校漫画ではおなじみのひと言だが、翌日教室に吉田君の姿はない。逃げたのかと思いきや、生徒の口から飛び出したのは「昨日、出家しました」という衝撃の報告だった。
この作品のオチについてのぞみさんは「生徒が悪さをして生活指導の先生に坊主にしろと言われるという、よくあるシチュエーションについて考えていたときに、そういえば住職のことを坊主って言うよな〜と思いそのままオチにした感じです」と振り返る。「坊主」という言葉を文字通り受け取った結果が“出家”という展開になり、読者の笑いを誘うストーリーだ。のぞみさんも「我ながらいい作品になった」というほど自信作だという。
もう1つの4コマ漫画では、宿題をめぐるやり取りが描かれる。「やったけど忘れた」生徒は許され、「やってないけど持ってきた」と言い切る生徒は即退場。このズレた正直さものぞみわたるさんのギャグが光るポイントだ。日々のストレスを抱える私たち現代人にこそ、深く考えずにくすっと笑える「のぞみわたるのギャグ漫画」を読んで心をリフレッシュしてほしい。
