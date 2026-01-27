本田真凜＆宇野昌磨、氷上の手つなぎショット公開 ファン反響「まりんちゃんがしょうまくんのこと見てるのめっちゃいい」「ただただ美しい」
プロフィギュアスケーターの本田真凜（24）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。氷上で宇野昌磨（28）と手をつないだショットを公開した。
【写真】「しょうまくんのこと見てるのめっちゃいい」宇野昌磨との手つなぎショットを公開した本田真凜※10枚目
本田は「“Wild Side” thank youuuuu!!!!! 25公演を共にした“Wild Side” 仙台公演でラストでした」と投稿。「たくさんの挑戦と、その先で出会えた景色に感謝です！」と結んだ。
写真には宇野と氷上を優雅に滑る姿や手をつないだショットを公開。本田も宇野も笑顔でジャンプしたり、ポーズを決めたりする様子を投稿した。
コメント欄には「まりんちゃんがしょうまくんのこと見てるのめっちゃいい」「ただただ美しい」などの反響が寄せられている。
