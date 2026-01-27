即完売「パペットスンスン」コラボの『ばかうけ』『瀬戸しお』が2月16日より全国で再販決定
栗山米菓は、SNS総フォロワー300万人超の人気キャラクター「パペットスンスン」とコラボレーションした商品「スンスンばかうけアソート」「スンスン瀬戸しおアソート」を2月16日より数量限定で再販する。また今回は、前回発売時に早期完売となった反響を受け、公式オンラインショップにて2月2日より先行予約販売を実施し、より多くのファンの方に商品をお届けできる機会を提供する。
本商品は、2025年9月の発売時に想定を大きく上回る反響があり、発売後まもなく完売となった。発売終了後も再販を望む声が多数寄せられたことから、今回の再販が決定した。
「スンスンばかうけアソート」は、チーズ味が2枚×5袋、コーンポタージュ味が2枚×5袋入っており、特典のオリジナルシールが1枚入っている。「スンスン瀬戸しおアソート」は、えび塩味が1枚×7袋、うま塩味が1枚×7袋入っており、特典のオリジナルシールが1枚入っている。
