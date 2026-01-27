三上悠亜（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/27】タレントの三上悠亜が1月25日、自身のInstagramを更新。レザーのスキニーパンツ姿を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】32歳美女「アニメキャラみたいなスタイル」胸元のぞくタンクトップ×レザースキニーコーデ

◆三上悠亜、レザーパンツで美スタイル披露


2025年12月に台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」へ加入した三上は、パフォーマンス中の写真を複数投稿。ボディラインに沿ったピッタリとした白いタンクトップにレザーのスキニーパンツを合わせた衣装でのショットでは、美しい胸元や引き締まったスタイルを見せている。

◆三上悠亜の投稿に反響


この投稿に「破壊力すごい」「いつでも可愛い」「アニメキャラみたいなスタイル」「格好良いのも似合う」「ビジュ最高」「視線にドキドキ」「シンプルだけどセクシー」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）

