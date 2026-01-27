SILENT SIREN黒坂優香子“夫顔出し”ウエディングフォト披露「美男美女」「幸せオーラすごい」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】ガールズバンド・SILENT SIREN（通称：サイサイ）のメンバー・黒坂優香子が、1月27日までに自身のInstagramを更新。ウエディングフォトを公開し、話題になっている。
【写真】36歳ガールズバンドメンバー「美男美女」夫顔出しのウエディングフォト
黒坂は「タイミングを逃してずっと載せ損ねていたウエディングフォトを」とつづり、ピンクのドレスを着たウエディングフォトを投稿。夫と手を繋いだショットや夫が手の甲にキスするショット、お色直しをして2人でポーズを決めるショットなど、華やかな場面を多数公開した。
この投稿には「美男美女」「旦那さんの顔出し貴重」「イケメン」「素敵な夫婦」「幸せオーラすごい」「末長くお幸せに」などといった反響が寄せられている。
黒坂は1989年6月6日産まれ、埼玉県出身。SIRENT SIRENのキーボードとして2012年11月にメジャーデビュー。2024年夏に音楽プロデューサーと入籍した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆黒坂優香子、ウエディングフォト公開
◆黒坂優香子のウエディングフォトが話題
