１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」の吉野北人が２７日、都内で「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ １０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＹＥＡＲ」ラインナップ発表会を行った。

ＨｉＧＨ＆ＬＯＷは、ＥＸＩＬＥらの所属事務所・ＬＤＨによる総合エンターテインメントプロジェクト。プロジェクト第１弾として２０１５年１０月から日本テレビで同名の連続ドラマが放送され、１６年には映画が公開された。ほかにもライブ・音楽・コミックなど様々なメディアを連動させて、劇場公開作品シリーズ累計６２１万人、累計興行収入８９億円を記録した。

プロジェクトのスタート当時は１８歳だった吉野は「もともといち視聴者だったし大ファンだった。すごく不思議な気持ち。（ＡＫＩＲＡが演じた）琥珀さんの横にいることがおこがましい」と恐縮した。

１０年間愛されてきた実感をかみ締めながら「間違いなく唯一無二のエンターテインメント。新しいことをするという意味では、海外でもライブをできたらいいなとちょっと思っちゃいました」と今後の野望を口にした。

今月は１０周年イヤーの一環として都内でスペシャルコラボレーションカフェが開催中。９月には「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ」ライブ、１１月には「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ ＴＨＥ 戦国」を冠したライブイベントが行われる。