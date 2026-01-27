ＥＸＩＬＥ ＡＫＩＲＡが２７日、都内で「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ １０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＹＥＡＲ」ラインナップ発表会を行った。

ＨｉＧＨ＆ＬＯＷは、ＥＸＩＬＥらの所属事務所・ＬＤＨによる総合エンターテインメントプロジェクト。プロジェクト第１弾として２０１５年１０月から日本テレビで同名の連続ドラマが放送され、１６年には映画が公開された。ほかにもライブ・音楽・コミックなど様々なメディアを連動させて、劇場公開作品シリーズ累計６２１万人、累計興行収入８９億円を記録した。

スタート当時から参加する４４歳のＡＫＩＲＡは、隣にいる２８歳のＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ・吉野北人を見ながら「この“キラキラＨｉＧＨ＆ＬＯＷ”の横にいるのが太刀打ちできなくて、（年上の）みんなを連れてきた。こっち側はダークサイドですから」と笑いを誘った。

また、「海外ではＥＸＩＬＥより（役名の）琥珀さんの方が浸透してる」とし、シリーズを振り返って「１０年前に最先端のことをやっていたのが誇らしい」と胸を張った。

今月は１０周年イヤーの一環として都内でスペシャルコラボレーションカフェが開催中。９月には「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ」ライブ、１１月には「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ ＴＨＥ 戦国」を冠したライブイベントが行われる。